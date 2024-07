Motoare turate și muzică rock, la Slowride Transalpina Fest

Trupe muzicale cunoscute ale genului rock, adrenalină pe motoare și multă distracție se anunță în weekendul care urmează la Baia de Fier, în zona Peșterii Muierii, acolo unde se va organiza o nouă ediție a Slowride Transalpina Fest.

Slowride Transalpina Fest continuă și în 2024! Cea de-a cincea ediție a festivalului strânge, din nou, pasionații de motociclete și muzică bună la Baia de Fier, în acest weekend, respectiv în perioada 12-14 iulie 2024.

,,Participanții sunt așteptați, la poalele Transalpinei, cu un line-up menit să ofere o experiență muzicală completă, îmbinând muzica rock cu hip hopul și experimentalul. Printre headlinerii celor două seri de concerte se numără Zdob și Zdub și Compact. Program concerte – vineri, 12 iulie: Time Machine, Far Away From Earth, Civic Rebels, Compact; sâmbătă, 13 iulie: Arthur Project, Cuibul, Basska, Zdob și Zdub”, au anunțat organizatorii Slowride Transalpina Fest.

Paradă moto, sâmbătă

Biletel pentru acest eveniment au fost puse în vânzare încă din luna mai, prin intermediul platformei ambilet.ro. Conform acestui site, costul unui tichet de acces pentru o zi la Slowride Transalpina Fest este de 80 de lei, iar pentru toate cele trei zile de festival se plătește 130 de lei.Deja tradiționala paradă moto nu va lipsi nici anul acesta, fiind programată pentru sâmbătă, 13 iulie, la orele prânzului. ,,Vom avea și nelipsitele concursuri moto, dar și foarte multe surprize, atracții și activități noi în festival. Păstrăm suspansul, ca să vă bucurați de ele la fața locului. Participanții care dețin abonamente de 3 zile la eveniment beneficiază de loc pentru cort în campingul amenajat în cadrul festivalului. Copiii sub 14 ani, însoțiți de părinți, au acces gratuit”, au precizat organizatorii. Slowride Transalpina Fest a avut prima ediție în 2017, când clubul moto SlowRiders RC a decis să petreacă cum se cuvine aniversarea celor 5 ani de existență. Așa că, au dat întâlnire tuturor pasionaților de motociclete și muzică rock pe Transalpina, la Baia de Fier, lângă Peștera Muierilor. S-au strâns mii de participanți care, în ciuda vremii, au chefuit și s-au distrat până-n zori de zi. Iar pentru a marca cum se cuvine prima ediție a festivalului SlowRiders RC, împreună cu încă 300 de motocicliști, au format în paradă cel mai mare tricolor din motociclete. Evenimentele din anii urmatori au adunat și mai mulți participanți, care s-au bucurat de concertele celor de la Zdob și Zdub, Vița de Vie, Bucium, Coma, Dirty Shirt și mulți alții.

