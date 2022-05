Moment de reculegere la CEO

În fiecare an, la data de 28 aprilie, Organizaţia Internaţională a Muncii, International Labour Organization, sărbătorește Ziua Internaţională a Securităţii și Sănătăţii în Muncă pentru a promova prevenirea accidentelor și a bolilor profesionale la nivel mondial.

Acest eveniment reprezintă o campanie de sensibilizare menită să focalizeze atenția internațională asupra tendințelor emergente în domeniul securității și sănătății în muncă, precum şi asupra dimensiunii la nivel global a leziunilor, bolilor și deceselor legate de muncă, a transmis ITM Gorj într-un comunicat de presă.

22 de decese, în acest an, la CE Oltenia

Anual, câteva zeci salariați din carierele și termocentralele Complexului Energetic Oltenia mor, înainte de vârsta de 60 de ani, din cauza bolilor profesionale, la serviciu în urma unor infarcturi sau a accidentelor de muncă. Nu mai în acest an, 22 de angajați din producție, au murit înainte de vreme.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a organizat în data de 5 mai 2022 o întâlnire cu reprezentanți ai angajatorilor și ai serviciilor externe de prevenire și protecție, eveniment găzduit de Societatea Complexul Energetic Oltenia. ,,28 Aprilie este, de asemenea, o zi în care mișcarea sindicală din lume comemorează Ziua Internațională a Lucrătorilor decedați și Răniți. Cu acest prilej, cei prezenți la eveniment au păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor accidentelor de muncă, la inițiativa inspectorului-șef, George Octavian Romanescu. În prezent, peste 374 de milioane de lucrători suferă accidente de muncă sau se îmbolnăvesc în fiecare an. Se estimează că zilele de lucru pierdute din cauze legate de securitatea muncii reprezintă aproape 4% din PIB-ul mondial, în unele țări până la 6%, se arată în datele statistice. În fiecare an, 2,78 milioane de lucrători mor din cauza accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, din care 2,4 milioane sunt legate de boala profesională. De departe, cea mai mare parte a deceselor legate de locul de muncă – 86% – provine din boala profesională. În fiecare zi îşi pierd viața 6.500 de lucrători din cauza bolilor profesionale, în comparație cu 1.000 de accidente mortale la locul de muncă. Cele mai mari cauze ale mortalității sunt bolile circulatorii (31%), cancerele legate de muncă (26%) și bolile respiratorii (17%)”, transmit inspectorii de muncă într-un comunicat de presă. „Cu ocazia acestui eveniment aniversar, dorim să tragem un semnal de alarmă asupra importanței respectării normelor de securitate și sănătate în muncă în toate domeniile și sectoarele de activitate din județul Gorj”, a declarat George Octavian Romanescu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj.

M.C.H.