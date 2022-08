Mitropolitul Olteniei a sfinţit Capela Bisericii cu hramul «Sf. Ier. Nicolae» din Parohia Bâltişoara (I) – ,,Biserica este întotdeauna «Mama» noastră a tuturor! Ea este zidită de către Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El este Acela care a întemeiat biserica”!

În ziua de 21 august 2022, în Duminica a 10-a după Rusalii, Înaltpreasfinţitul Părinte Acad. dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit slujba de sfinţire a capelei Bisericii din Parohia Bâltişoara, cu hramul «Sf. Ier. Nicolae» şi a oficiat slujba Sfintei Liturghii în altarul de vară din curtea bisericii, împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine, Protopopiatul Târgu-Jiu Nord, Preotul Parohiei Bâltişoara, Părintele Lăpăduş Vasile, Pr. Stoichin Eliodor (Biserica «Sf. Mare Muc. Gheorghe» de lângă Spital, Pr. Mălăescu Vasile (Parohia Dobriţa), Pr. Andreescu Ion (Bota), Pr. Pilea Ion (Parohia Bâlta), Pr. Popescu Vasile (Parohia Runcu), Pr. Militaru Cătălin (Valea Mare), Pr. Huidu Andrei (Suseni), Pr. Găvan Alexandru (Bustuchin) şi alţii. Numărul mare al creştinilor care au înfruntat vremea ploioasă şi au venit la slujbă a dovedit puterea credinţei acestora şi dorinţa de a fi împreună cu întreaga comunitate la Casa Lui Dumnezeu! Răspunsurile la strană au fost date de către Grupul psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Muc. Dimitrie» din Craiova, condus de către prof. dr. Victor Şapcă, iar, la slujbă au fost prezenţi membrii Consiliului Local Runcu în frunte cu Domnul Primar Adi Câmpeanu! La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Paroh Lăpăduş Vasile a fost hirotesit şi ridicat la rangul bisericesc de iconom stavrofor pentru osteneala sa în folosul bisericii şi pentru înfrumuseţarea lăcaşului de cult, iar, pentru contribuţia la ridicarea capelei au fost acordate următoarele gramate chiriarhale de mulţumire din partea Mitropoliei Olteniei: domnului Câmpeanu Grigore Adi, primarul comunei Runcu, doamnei Câmpeanu Ana Claudia, precum şi domnilor:Trăistaru Ion, Firiza Ion şi Arpagic Cosmin Valentin.

,,La Runcu, împreună cu preoții, împreună cu comunitatea, facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a dezvolta localitatea”!

După ce a dat citire actului de sfinţire a capelei bisericii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Marian Mărăcine a început prin a spune că aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că: ,,Astăzi, în mijlocul nostru a poposit spre slujire și spre binecuvântare Înaltpreasfințitul Părintele nostru Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, care, ca de fiecare dată, ne-a adus prin Fiul lui Dumnezeu, binecuvântări alese și după cinci ani de zile de când Înaltpreasfinția sa a fost aici, în această parohie spre a sfinți biserica nouă cu hramul «Sfântul Ierarh Nicolae», pe care o avem în față! Iată, că astăzi, prin milostivirea lui Dumnezeu s-a binecuvântat și s-a sfințit și această capelă mortuară care este o încununare a întregii activități a dumneavoastră, cei de aici din parohie, dar și dovada strădaniei părintelui Vasile care, iată, de șapte ani de zile de când vă slujește dumneavoastră și lui Dumnezeu, a reușit să facă lucruri frumoase, nu singur, ci, împreună cu dumneavoastră, împreună cu administrația locală, împreună cu noi, pentru că aceste lucruri nu se fac niciodată de unul singur, ci, se fac în comuniune, că lui Dumnezeu îi place comuniunea! Așadar, vă mulţumim Înaltpreasfinţite că ați poposit azi în mijlocul nostru, mulțumim pentru tot ajutorul și pentru toate binecuvântările pe care ni le dați, vă dorim să ne trăiți întru mulți ani, să ne slujiți în Protoieria noastră, în județul nostru, în Arhiepiscopia noastră și în țara noastră, atât cât Bunul Dumnezeu va dori să vă dea binecuvântări cerești pe care să ni le transmiteți şi nouă! Apreciem osteneala părintelui Lăpăduş Vasile Ovidiu care în ultimii șapte ani de zile, așa după cum vedeți, a restaurat biserica, a înființat o mică trapeză, acum a construit această capelă împreună cu enoriașii acestei frumoase parohii, cei care de fiecare dată când am venit într-o vizită pastorală au umplut biserica”, iar, în continuare, Părintele Paroh Lăpăduş Vasile Ovidiu a început prin a-I mulţumi Lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a «lăsat» asupra sa și asupra parohiei care i-a fost încredinţată spre păstorire, subliniind următoarele: ,,Vă mulțumesc, Înaltpreasfinţite, pentru că ne-ați acordată înalta binecuvântare pentru a începe lucrările care s-au săvârșit la această capelă și pentru care astăzi, ați binevoit să fiţi în mijlocul nostru, pentru a aduce încununarea acestei munci şi mulţumirile parohiei noastre adresate autorităților locale, domnului primar, tuturor celor care au fost alături de mine și de enoriașii mei în această frumoasă lucrare pe care am început-o în acord cu enoriașii mei, constatând necesitatea unei astfel de capele pentru un spațiu liturgic adecvat şi pentru a cinsti pe cei care trec din această viață la Tatăl nostru cel din ceruri”! În cele din urmă, Preotul Paroh a mulţumit tuturor celor care l-au susținut şi care i-au fost alături financiar, material și moral, a mulţumit familiei sale care a înțeles că preotul, cu timp şi fără timp, trebuie să fie în parohie și să slujească lui Dumnezeu, bisericii și oamenilor, iar, în încheiere: ,,Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit, vă mulțumesc pentru marea cinste pe care ne-ați făcut-o în această frumoasă și minunată zi şi vă rugăm să ne pomeniți în rugăciunile dumneavoastră, aşa cum Îl rog pe Domnul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, bucurii alese și mântuirea sufletelor noastre! Amin”! În alocuţiunea domniei sale, domnul Primar Adi Câmpeanu s-a adresat tuturor celor de faţă cu frumoase cuvinte de muţumire, fiind recunoscător şi mulţumitor Mitropolitului Olteniei pentru prezenţa Arhieriei sale la sfinţirea capelei bisericii din Bâltişoara, arătând că în pofida faptului că de doi ani de zile nu s-au putut organiza anumite sfințiri datorită pandemiei, dar, iată că împreună cu preoţii, împreună cu comunitatea: ,,În această perioadă de timp, nu am stat, ci, am reușit să finalizăm lucrările la capela parohiei Bâltişoara, am finalizat construcția capelei Parohiei Dobrița, a capelei Parohiei Bota, am finalizat construirea trapezei Bisericii Bota, alta a Bisericii Bâlta şi lucrăm la pictura Parohiei Valea Mare, deci, iată că sunt foarte multe lucrări pe care noi încercăm să le derulăm pe raza localităţii noastre și așa cum dumneavoastră spuneați, că nu se pot realiza lucrările de unul singur, munca în echipă dă rezultate şi asta facem noi la Runcu, împreună cu preoții, împreună cu comunitatea, pentru că facem tot ceea ce ne stă în putinţă pentru a dezvolta localitatea noastră! Vă mulțumim pentru sprijinul pe care îl acordați și vă așteptăm și anul acesta și la anul și în fiecare an, ca să sfințim câte un «obiectiv»! Doamne-ajută”! Sunt cuvinte edificatoare şi argumente relevante prin care primarul care a întrunit sufragiile a 93% din voturile alegătorilor săi, să se dovedească în continuare un edil demn de apreciat!

,,Cei care vin la biserică se învrednicesc de o lumină cerească și de o bucurie duhovnicească pe care noi, poate nu realizăm că o primim”!

În cuvântul de aleasă învăţătură duhovnicească şi prin aceasta demonstrând o pedagogie teologică exemplară, Mitropolitul Olteniei a început prin a spune că dintotdeauna este o adevărată bucurie să pășești în asemenea parohie unde se lucrează intens pentru înfrumusețarea Casei lui Dumnezeu, pentru realizarea acestor frumoase construcții utile pentru viața parohială, ceea ce înseamnă că este mai mult decât o bucurie când avem asemenea oportunităţi, pentru că: ,,Noi ne rugăm și avem în sfintele noastre rugăciuni această mențiune: «Binecuvintează, Doamne, pe cei ce iubesc frumusețea Casei Tale», iar, dacă Dumnezeu binecuvintează pe cei care împlinesc aceste lucrări, de bună seamă că noi participăm la sfințirea lor, ca să le încredințăm lui Dumnezeu și în același timp să cerem de la Milostivul și Atotputernicul Creator multe binefaceri care pot să se reverse asupra celor care întreprind asemenea construcții și asemenea lucrări! Biserica este întotdeauna «Mama» noastră a tuturor! Ea este zidită de către Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că El este Acela care a întemeiat biserica și a trimis pe Preasfântul Duh ca să o sfințească, atunci când s-a coborât peste Sfinții Apostoli, și cu adevărat plină este de Slavă Casa lui Dumnezeu pentru că această Casă, așa cum ştim: Dumnezeu Tatăl a zidit-o, Fiul a întărit-o și Duhul Sfânt a sfințit-o! Deci, toţi cei care participă și vin la sfânta biserică sunt mângâiați de Duhul Sfânt, Mângâietorul, așa cum spunem în rugăciune: «Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților…», pentru că El ne oferă tuturor cu îmbelșugare darurile Sale cele bogate! Şi pentru că nimeni, din cei care vin la biserică, nu pleacă cu mâna goală şi toți se învrednicesc de o lumină cerească și de o bucurie duhovnicească pe care noi, poate nu realizăm că o primim, însă, sufletul nostru se îndestulează de această bucurie a Tatălui ceresc, căci Casa Tatălui ceresc este cu adevărat plină de Slavă cerească! Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos, Care ne-a chemat la Sine: «Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți Împărăția cerurilor», este Acela care ne îndreaptă pașii noștri spre sfânta biserică şi ne aduce aici pentru că ne iubește ca pe copiii Săi! Şi El vrea să ne dea darurile Sale cele bogate pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, pentru că suntem născuți din Dumnezeu, pentru că suntem botezați în numele Preasfintei Treimi, pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și El este Acela care rânduiește viața noastră, așa cum este mai bine ca noi să sporim în lumea aceasta, să adunăm fapte bune și apoi să ne întoarcem la Tatăl cel ceresc ca să ne răsplătească în Împărăția cerurilor, zicând: «Veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția cerurilor!». (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA