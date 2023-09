Mitropolitul Olteniei a resfinţit Biserica din Parohia Ţicleni, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti (I) – ,,Biserica dintr-o eparhie este cea mai importantă clădire, pentru că aici este prezent Dumnezeu, aici se săvârşesc tainele întemeiate de către Mântuitorul Iisus Hristos”!

În ziua de 17 septembrie 2023, în Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a săvârşit slujba de resfinţire a Bisericii cu hramul «Sf. Mare Mc. Gheorghe, purtătorul de biruinţă» din Parohia Ţicleni, Protopopiatul Târgu-Cărbuneşti, judeţul Gorj şi a oficiat Sfânta Liturghie în altarul de vară, împreună cu un sobor ales de preoţi şi diaconi din care au făcut parte: Preacucernicul Părinte şi consilier mitropolitan Achim George Daniel, Preacucernicul Părinte Protoiereu Ioan Spilca, al Protopopiatului Târgu-Cărbuneşti, Preoţii de parohie, Părintele Ţicleanu Dragomir şi Părintele Ciucă Robert Ştefan, Pr. Dulămiţă Dan, Parohia Târgu-Cărbuneşti, cu hramul «Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil», Pr. Gavrilă Costinel, Parohia Răşina II, cu hramul «Sf. Cuv. Parascheva», Pr. Sârbu Iulian, Parohia Răşina I, cu hramul «Adormirea Maicii Domnului», Pr. Păunescu Anghel, Parohia Târgu-Jiu, cu hramul «Înălţarea Domnului», Pr. Pârvu Ovidiu, Parohia Peşteana-Jiu, Pr. Boiangiu Irinel, Parohia Creţeşti, Pr. Chesnoiu Cătălin, Parohia Pojogeni, Pr. Pavel Mădălin, Parohia Scoarţa şi alţii. Cu multă mâhnire în suflet, mulţi credincioşi din parohie şi chiar din alte parohii ale oraşului au regretat faptul că la sfânta slujbă a lipsit din motive greu de înţeles şi dificil de explicat P.C. Părinte Pr. Ion Cucu, iconom stavrofor, care a slujit aproape patruzeci de ani în această parohie şi căruia i se datorează multe dintre împlinirile şi rostuirile acestei sfinte biserici, cu atât mai mult, cu cât actualul preot paroh a preluat parohia de la Preacucernicul Părinte Ion Cucu! Să mai spunem că s-a pus piatra de temelie şi s-a început zidirea bisericii cu cheltuiala credincioşilor din parohie în anul 1936 şi a fost terminată pictura, realizată de către pictorii Mustăţescu Ion şi Glăvan Ion. A fost sfinţită la 27 septembrie 1964 de către ÎPS Firmilian, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Protoiereu al Raionului Gilort fiind Pr. Motocu Solomon, iar Preot Paroh, Părintele Ţicleanu Damian. La slujba liturgică au cântat la strană membrii Corului Catedralei Mitropolitane «Sf. Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova, dirijat de către prof. dr. Victor Şapcă. În cadrul slujbei, Pr. Paroh Ţicleanu Dragomir a fost ridicat la rangul bisericesc de iconom stavrofor, iar Pr. Paroh Ciucă Robert Ştefan la rangul de iconom. În timpul şi după încheierea slujbei, credincioşii au trecut prin Sfântul Altar şi au primit târnoseală sfinţită. Au primit gramate chiriarhale de mulţumire din Partea Mitropoliei Olteniei următoarele persoane: Cosmin Mihai Popescu, preşedintele Consiliului judeţean, Mihai Istrate, subprefect, Constantin Radu, primar, Gheorghe Şchiopu, om de afaceri, Andrei Hasna restaurator. Printre cei veniţi din Ţicleni şi din alte localităţi, putem aminti pe următorii credincioşi: domnul ing. Petre Grigorie, primarul comunei Plopşoru, un mare iubitor şi ocrotitor de biserici din comuna sa, domnul jurist Ion M. Ungureanu, prof. Ungureanu E. Constantin, ing. Scurtu Liviu, Familia ing. Cristian şi Simona Todea, Familia Cătălin şi dr. Monica Dulămiţă, Familia prof. etnolog Pompiliu şi Cristina Ciolacu şi nu în ultimă instanţă, cunoscuta interpretă de muzică populară, prof. Mirea Angelica, dăruită cu multă sensibilitate interpretării cântecelor psaltice şi cu glasul păstrând ecouri de liră din templul Eutherpei.

,,Venim la sfânta biserică pentru a ne ruga cu multă pace în suflet şi cu multă credinţă în Bunul şi Milostivul Dumnezeu”!

La sfârşitul slujbei, Preacucernicul Părinte Protopop Ioan Spilca a dat citire actului de resfinţire a bisericii, după care a vorbit despre eforturile şi despre râvna celor care s- au ostenit pentru zidirea şi pentru înfrumuseţarea «Casei» Celui Preaînalt, la resfinţirea acestui minunat lăcaş de cult care înnobilează munca şi dăruirea oamenilor spre Slava Lui Dumnezeu, adesându-se celor prezenţi prin cuvintele: ,,Dumnezeu ne-a învrednicit ca noi, astăzi, să fim prezenţi în parohia dumneavoastră şi să se resfinţească această biserică frumoasă pe care dumneavoastră aţi reuşit să o înnoiţi, după ce a fost sfinţită cu şaizeci de ani în urmă. Biserica dintr-o eparhie este cea mai importantă «clădire», pentru că aici este prezent Dumnezeu, aici se săvârşesc tainele curate, întemeiate de către Mântuitorul Iisus Hristos, iar, noi, oamenii, când simţim nevoia ajutorului Lui Dumnezeu, venim la sfânta biserică pentru a ne ruga cu multă pace în suflet şi cu multă credinţă în Bunul şi Milostivul Dumnezeu! Felicităm pe toţ cei care s-au învrednicit la reabilitarea şi renovarea acestei biserici, mulţumim Înaltpreasfinţitului nostru Părinte Acad. dr. Irineu, Întâistătătorului Eparhiei Olteniei, pentru că ne poartă mereu în suflet, în gând şi în rugăciune”!

«Scrie, Doamne, în cartea vieţii, pe toţi donatorii, ctitorii şi binefăcătorii acestei sfinte biserici»!

Prin cuvinte marcate de o emoţie firească, Părintele Paroh iconom stavrofor Ţicleanu Dragomir s-a scuzat că trebuie să citească discursul său pregătit dinainte şi a mulţumit Lui Dumnezeu că a ajuns în această zi, când a resfinţit biserica din Ţicleni, mărturisind faptul că au fost ani plini de realizări şi de temeri de tot felul, dar, încununaţi de această slujbă şi de prezenţa ÎPS Părinte Mitropolit! Preacucernicia sa a mai arătat că acest loc şi această biserică reprezintă pentru el totul, dar, pentru că nu au fost ani uşori, în cele din urmă a reuşit să înţeleagă cuvintele, că: «La sânul acestei biserici este fericirea pentru care am purtat multă trudă şi amărăciune!», cuvinte care sunt scrise în piatră pe crucea Părintelui Ţicleanu Damian, unchiul bunicului său! ,,Ştim cu toţi, ce a însemnat odiseea construirii acestei biserici de către Părintele Damian şi de către enoriaşii din acele vremuri grele, a subliniat preotul paroh, pentru că am putea spune despre Părintele Damian şi despre credincioşii din acele vremuri, câtă credinţă şi câtă jertfă au avut! Aşa cum spune psalmistul: «Râvna casei Tale mă mistuie» («Că râvna casei Tale m-a mâncat, şi ocările celor care te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea», Ps. 68.alin 11 n.n.), iar, noi, preoţi, credincioşi, autorităţi locale şi judeţene, ne-am «adus aportul» (pleonasm n.n.) la realizarea acestor lucrări de la biserica noastră, aducând-o la frumuseţea cea dintâi”! Pe această cale, au fost adresate mulţumiri Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit pentru purtarea de grijă şi sprijinul nelimitat, ca şi celor trei persoane distribuitoare de resurse financiare din primărie, lui Şchipu George, cuscrul juristului Ion Ciocea şi primar de Bustuchin, un fiu al Ţicleniului, dar, stabilit acum în altă localitate. În partea finală, preotul Ţicleanu Dragomir le-a mulţumit enoriaşilor Parohiei Ţicleni, spunând: ,,Fiecare dintre dumneavoastră sunteţi nişte oameni minunaţi, mereu aproape de noi, şi am toată convingerea că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, pentru că răsplăteşte pe toţi cei care au ajutat la realizarea acestor lucrări, iar, Sf. Ioan Gură de Aur spune în Noaptea Învierii: «De a lucrat cineva în ceasul cel dintâi, să şi primească, astăzi, plata cea dreaptă, de-a lucrat cineva din ceasul al unsprezecelea, să nu se teamă din pricina întârzierii, căci, darnic este Stăpânul şi primeşte pe cel din urmă ca pe cel dintâi, şi gândul ţine seamă, şi faptele primeşte şi lucrul preţuieşte, şi voinţa o laudă!». Nu în ultimul rând, îi mulţumesc domnului restaurator Andrei Hasna, prietenul meu, cel care a readus la viaţă frumuseţea picturii noastre, un om care pe lângă talentul lui, e caracterizat de o mare bunătate sufletească şi de o totală implicare în ceea ce face! Închei cuvântul meu cu o rugăciune către Dumnezeu: «Scrie, Doamne, în cartea vieţii, pe toţi donatorii, ctitorii şi binefăcătorii acestei sfinte biserici. Amin!» Să fiţi sănătoţi cu toţi! Sărutăm dreapta”, a spus în cele din urmă Preotul Ţicleanu Dragomir! În continuare, primarul oraşului, Radu Constantin, le-a mulţumit celor prezenţi la slujbă, amintind că în vara aceasta, localitatea s-a confruntat cu mari probleme, că s-a abătut o furtună care ,,a lăsat urmări grave pentru agricultură, pentru «acoperişele» (acoperişurile n.n.) caselor şi chiar ale bisericilor, dar, cu rugăciunile la Bunul Dumnezeu, sperăm să scăpăm pentru totdeauna de aceste fenomene, fiindcă Primăria şi Consiliul local au fost alături de biserică”, a încheiat edilul localităţii! Poate că era bine să precizeze şi faptul că se află în fruntea localităţii urbane din Gorj cu cel mai mic număr de locuitori! Doamne, şi ce era Ţicleniul altădată! La rândul său, Istrate Mihai, subprefect, a pornit de la faptul că biserica este şi locul în care ne găsim cu toţii liniştea, este locul în care ne împărtăşim speranţele, bucuriile sau durerile, este locul în care adesea venim să cerem răspunsuri, să ne cuvântăm cu Dumnezeu! Vorbitorul a menţionat că Întâistătătorul Eparhiei Olteniei ne aminteşte tuturor şi fiecăruia dintre noi, de îndatoririle şi de responsabilităţile pe care le avem ca şi credincioşi! De aceea, să folosim acest moment ca o ocazie de a reflecta asupra vieţilor noastre, asupra îndatoririlor şi contribuţiilor pe care putem să le avem pentru binele comunităţii şi pentru înălţarea noastră spirituală! În încheiere, Istrate Mihai a mulţumit tuturor celor care au contribuit la ridicarea, sfinţirea şi resfinţirea acestui minunat lăcaş de cult. (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA