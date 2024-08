Mitropolitul Olteniei a oficiat Sfânta Liturghie la Hramul «Schimbarea la Faţă a Domnului», de la Mănăstirea Lainici, Gorj – ,,La această Sărbătoare a «Schimbării la Faţă», să fiţi binecuvântaţi că aţi ales această zi să veniţi la mănăstire, ca să vedem Schimbarea Mântuitorului Hristos”!

În ziua de marţi, 6 august 2024, la Sărbătoarea «Schimbarea la Faţă» a Domnului, de la Mănăstirea Lainici, Înaltpreasfinţitul Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, în prezenţa unui mare număr de credincioşi veniţi de pe meleagurile Olteniei, ale Ţării Ardealului şi ale altor meleaguri, a oficiat, în altarul de vară, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, împreună cu un sobor ales de înalţi ierarhi, călugări, preoţi şi diaconi, din care au făcut parte: Înaltpreasfințitul Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Românilor Ortodocși din Ungaria; Preasfinţitul Părinte Nectarie de Bretania, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale, și Preasfinţitul Părinte Atanasie de Bogdania, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, Preacuviosul Părinte Arhim. Ioachim Pârvulescu, Starețul Sfintei Mănăstiri Lainici, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, Preacucernicul Părinte Grigore Vulcănescu, Preacucernicul Părinte Marian Mărăcine, Protoiereu al Protopopiatului Târgu-Jiu Nord, Preacucernicul Părinte Vasile Vlădoiu, Parohia Târgu-Jiu. Răspunsurile la strană au fost date de către membrii Grupului Psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova. Ca invitat de onoare, amintim prezenţa la slujbă a doamnei Laura Popescu, ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, iar, din rândul credincioşilor devotaţi, amintim pe domnul arhitect principal, Iulian Cămui, domnul prof. Sevastian Iordache, domnul Petre Vasiluţă, de la Turceni, familia Elena şi Dan Dafinoiu, împreună cu d-na Mioara Bădescu, de la Peşteana-Jiu. La sfârşitul slujbei Sfintei Liturghii, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit dr. Irineu, părintele Camen Dan, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei a dat citire gramatelor prin care au fost înmânate cu cinste racle cu părticele din sfintele moaşte ale Sfântului Irodion de la Lainici, de către Părintele Arhim. Ioachim Pârvulescu, starețul sfintei mănăstiri Lainici, parohiilor care au primit în dar o raclă de lemn sculptat: Parohia Mătăsari II, din Arhiepiscopia Craiovei, Parohia «Sfânta Sofia», din Arhiepiscopia Bucureștilor, Parohia Văleni I, din Episcopia Slatinei și Romanaților, Parohia Leicești, din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, moaşte care au fost oferite, aşa cum arăta ÎPS Părinte Mitropolit, ca nişte odoare sfinte din moaştele Sf. Cuv. Irodion, care era un mare isihast, un mare iubitor al rugăciunii, pentru mângâierea credincioşilor şi pentru sfinţirea lor.

,,Domnul nu S-a schimbat la Faţă simplu, ci, Şi-a schimbat înfăţişarea pe care El o avea mai dinainte”!

În cuvântul de învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a început prin a evidenţia faptul că întruparea Fiului lui Dumnezeu și «Schimbarea la Față» a Mântuitorului nostru Iisus Hristos au arătat că: ,,În multe chipuri şi în multe locuri, Mântuitorul Iisus Hristos S-a descoperit Sfinţilor Apostoli, îmbrăcându-Se în firea noastră omenească! El n-a încetat ca să fie Dumnezeu adevărat, de o Fiinţă cu Tatăl! Deci, dacă a arătat puterea Sa dumnezeiască prin multe faceri de minuni, când vindeca pe cei bolnavi, pe cei leproşi, pe cei orbi, toate acestea făcându-le cu har dumnezeiesc, prin mâinile Sale, prin gesturile Sale, El a arătat că este şi om adevărat, deoarece, cu mâna Sa, prin cuvântul Său vindeca! Dacă o serie de adevăruri sunt descoperite de Dumnezeu, Mântuitorul Hristos avea să arate înainte de Răstignirea Sa, că El este cu adevărat Dumnezeu, de o Fiinţă cu Tatăl, şi că Tatăl Îl mărturiseşte, Tatăl este Acela Care vorbeşte, Tatăl este Acela Care Îl arată pe Fiul Său: «Acesta este Fiul meu Cel Viu»! Cum această descoperire dumnezeiască trebuia să fie într-un loc deosebit, într-un loc înalt, Mântuitorul l-a ales pe Muntele Tabor, împreună cu sfinţii Iacob, Ioan şi Petru, i-a ales pe aceştia, ca să se vadă o arătare a puterii Lui Dumnezeu şi în acelaşi timp a realităţii! Domnul S-a arătat smerit şi între oamenii păcătoşi, mânca la masă cu ei, arătându-le că a venit printre cei păcătoşi, n-a venit să-i caute pe ei drepţi, ci, pe cei păcătoşi, nu pe cei sănătoşi, ci, pe cei bolnavi! O iubire deosebită şi fără de margini a Mântuitorului Hristos, pentru că Dumnezeu este Iubire şi nu este asemănare a Iubirii Sale în toată Creaţia! Aşa cum vestiseră proorocii, Domnul nu S-a schimbat la Faţă simplu, ci, Şi-a schimbat înfăţişarea pe care El o avea mai dinainte, o înfăţişare acoperită, ca oamenii să nu se înspăimânte, să nu se înfricoşeze! Căci, dacă am vedea soarele acesta care e deasupra noastră, şi l-am vedea căzut pe pământ, de bună seamă că ne-am cutremura, dar, acolo pe Tabor, S-a arătat mai mult decât soarele acesta pământesc, fiind El Însuşi Creatorul soarelui”, a subliniat Mitropolitul Olteniei!

,,Biserica a numit momentul acesta «Arătarea Mântuitorului Hristos»”!

În continuare, Înaltul nostru Ierarh a reiterat faptul că: ,,Pe toate acestea, Mântuitorul Hristos le-a cuprins în firea Sa umană. Așa cum în Adam am moștenit păcatul strămoșesc, în Mântuitorul Hristos, Adam cel nou, noi am primit iarăși slava cerească. În Adam, noi am greșit, iar în Mântuitorul Hristos, ne-am îndreptat spre Tatăl Cel ceresc și am revenit în iubirea părintească. Iar, ca să ne arate Mântuitorul Hristos că El este Fiul lui Dumnezeu, în multe locuri și în multe chipuri, S-a descoperit Sfinților Apostoli. Întrucât a luat firea omenească, El S-a smerit pe Sine, pentru că această natură umană a luat-o cu toate slăbiciunile și neputințele sale. Îmbrăcându-Se în chipul și firea noastră omenească, Mântuitorul Iisus Hristos nu a încetat să fie și Dumnezeu adevărat. Deși S-a făcut Om și lumea L-a văzut în chip uman, El a rămas Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl, pentru că El este în cer și pe pământ, El este Dumnezeu și Om! Trebuie să ştim că dacă apostolii, pe Muntele Tabor au putut să-L vadă pe Mântuitorul Hristos, de bună seamă că omul a fost făcut de Dumnezeu pentru aceste vederi! Dumnezeu este al dialogului, al împărtăşirii, pentru că Dumnezeu este interesat de om! Dumnezeu, prin Cuvântul Său, împărtăşeşte Harul, iar, când ascultăm Sfânta Evanghelie, spunem că Dumnezeu să-i dea celui care citeşte, cuvânt cu putere multă, pentru că este vorba despre Cuvântul Lui Dumnezeu, inspirat de către Duhul Sfânt, celor care au scris Sfânta Scriptură! Cuvântul Lui Dumnezeu este cu putere multă, iar, această putere este Lumina Duhului Sfânt, este darul înţelepciunii, este pacea dumnezeiască, este o putere care îl ridică pe om de la cele de jos şi îl înalţă la cele de sus, ca să stea de vorbă cu Creatorul său! De multe ori, L-au văzut apostolii pe Mântuitorul Hristos, dar, nu aşa cum L-au văzut pe Muntele Tabor! Sărbătoarea de astăzi, a arătării Mântuitorului Hristos pe Muntele Taborului este legată de Taina Sfântului Botez şi de Taina Învierii Mântuitorului Iisus Hristos! La Botezul Domnului, Sf. Ioan Botezătorul a văzut cerurile deschise şi Duhul Sfânt coborându-se peste Mântuitorul Hristos, iar, Biserica a numit momentul acesta «Arătarea Mântuitorului Hristos» sau «Epifania», iar, acum, Sfinţii Apostoli văd Faţa Domnului transfigurată, iar, dumnezeirea s-a arătat prin firea umană şi a pătruns-o precum focul pătrunde fierul înroşit! Deci, firea omenească este din nou strălucitoare” a precizat Arhieria sa!

,,Să participăm la această «Schimbare la Faţă» prin schimbarea mentalităţii noastre”!

În încheiere, Înaltul Ierarh a toată Oltenia s-a referit la faptul că, «Schimbarea la Faţă a Mântuitorului Hristos», trebuie să aibă corespondent în schimbatrea noastră: ,,De aceea, vorbim despre pocăinţă ca despre o schimbare a felului nostru de a gândi şi de a lucra! Nu poţi să te pregăteşti ca să vezi această descoperire dumnezeiască cu ochii întinaţi de păcate! Dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu şi realitatea ce ne înconjoară, trebuie să ne «spălăm» sufletele prin pocăinţă! Dumnezeu aşteaptă ca noi să ne mărturisim păcatele! Nu putem să-L vedem pe Dumnezeu cu hainele murdare şi cu sufletele întinate, că, dacă nu Îl vom vedea pe Dumnezeu aici, cât e cu putinţă omului, nu Îl vom putea vedea nici în viaţa veşnică! Dacă vorbim despre transfigurarea Mântuitorului Hristos, trebuie negreşit să participăm la această «Schimbare la Faţă» prin schimbarea mentalităţii noastre, pentru că de multe ori, deşi suntem copii ai Tatălui ceresc, avem mentalitate de sclavi, de robi, în toate manifestările noastre, atât individuale, când ascultăm de cel rău în mod neraţional! Diavolul porneşte de la om la om şi ajunge la societate, la ţări, la continente, iar, în loc de transfigurarea Lui Dumnezeu se ajunge la desfigurarea omului! Acest lucru se vede nu doar în comportamentul individual al oamenilor, dar, şi al lumii întregi! Este necesar ca lumea noastră să strălucească, pentru că nu e nevoie să fii bogat, să ai produse sanitare ca să te curăţeşti, ci, ai nevoie de Spovedanie în vremea acestui post al Adormirii Maicii Domnului! La această Sărbătoare a «Schimbării la Faţă», să fiţi binecuvântaţi că aţi ales această zi ca să veniţi la Sfânta Mănăstire, ca să vedem Schimbarea Mântuitorului Hristos prin Sfânta Euharistie! Fie ca Bunul Dumnezeu să vă strălucească feţele şi în toate să faceţi Voia Lui Dumnezeu! «Schimbarea la Faţă» impune cu necesitate Spovedania, această Taină dată de către Mântuitorul Hristos! Aşadar, spălaţi-vă, curăţiţi-vă, scoateţi tot vicleşugul din inimile voastre, aşa cum spune Sfânta Sscriptură! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toţi! Dumnezeu să ne ajute şi să facem Voia Lui cea Sfântă! Amin”.

Profesor dr. Vasile GOGONEA