Mitriță le-a pus gând rău slovenilor: ,,Mergem peste ei, jucăm acasă”

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a treia a Superligii de fotbal. Echipa antrenată de Constantin Gâlcă s-a impus prin golurile marcate de Elvir Koljic (51), cu capul dintr-un corner executat de Anzor Mekvabişvili, şi de Alexandru Mitriţă (90+5), din pasa lui Carlos Mora. Universitatea a profitat de faptul că ardelenii au jucat repriza secundă în inferioritate numerică, în urma eliminării lui Mohammed Kamara (45), pentru al doilea cartonaş galben, și au urcat pe prima poziție în Superligă. Joi, 1 august, în Bănie vine NK Maribor. Manșa secundă a turului doi preliminar din Conference League începe de la 0-2. Alex Mitriță a spus că victoria cu ardelenii le-a dat curaj juveților. Alb-albaștrii speră să întoarcă rezultatul în returul cu slovenii. ,,Aveam nevoie de cele trei puncte, veneam după o deplasare foarte grea şi trebuia să câştigăm. E o victorie foarte importantă, ştim cu toţii cât de valoroasă e CFR Cluj. Am fost foarte dezamăgiţi după înfrângerea cu Maribor. Acum uităm de această victorie, iar de mâine ne gândim doar la meciul retur. Trebuie să mergem peste ei pentru că jucăm acasă. De la meci la meci o să fim din ce în ce mai bine, nu suntem încă la 100%. O să fim mai omogeni, trebuie să integram jucătorii. S-a văzut că începe să se lege jocul. Nu vreau să mă gândesc departe. Trebuie să luăm meci cu meci, iar la finalul campionatului vom trage linie”, a declarat Mitriţă.

,,Avem moral bun acum, pentru meciul cu Maribor. La meciul tur cu slovenii am suferit foarte mult, pentru că am jucat aproape 70 de minute în inferioritate numerică. Ne trebuie un stadion plin, pentru partida din cupele europene. Cu un stadion plin acasă, va fi un infern pentru Maribor“, a declarat și mijlocașul Alexandru Crețu.

Partida cu slovenii începe la ora 20.00.

Cătălin Pasăre