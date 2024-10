Mititelu îl regretă pe Vasilică: ,,De când a plecat, suntem în cădere liberă!”

Finanțatorul formației de ligă secundă, FCU Craiova, Adrian Mititelu, regretă despărțirea de gorjeanul Dan Vasilică. Echipa de fotbal din Bănie a mers din rău în mai rău de când omul care se ocupa de pregătirea fizică a fost înlăturat de la club. Trupa doljeană a retrogradat, dar nu-și găsește cadența nici în liga secundă, acolo unde a fost învinsă în ultima rundă de CS Afumați, chiar pe teren propriu, scor 0-3. FCU este pe locul 10 în campionat, deși Adrian Mititelu susține că are cel mai puternic lot. Finanțatorul craiovenilor și-a dat seama că declinul echipei a pornit de la plecarea lui Dan Vasilică.

,,Concluzia e că cea mai mare greșeală am făcut-o când l-am dat afară pe Dan Vasilică. (n.r- februarie 2024). Bine, nu l-am dat afară… A fost contestat, nu a vrut să mai stea… Toată lumea din oraș îl acuza. Nu vorbesc de Vasilică neapărat, ci de stilul lui de preparator fizic. El e un adept al forței. Noi am mers de la început pe forță și asta ne-a dus sus. Chiar dacă nu aveam unde să ne antrenăm, nu aveam condiții… Acum, când avem o bază modernă, echipa nu mai poate să alerge. Concluzia nu e de acum, e de câteva săptămâni conturată. Din martie, de când a plecat Vasilică, suntem în cădere liberă! Îmi reproșez ce s-a întâmplat. Am cedat și am acceptat demisia lui Vasilică. Aici am greșit, am schimbat, forțat de împrejurări. Eram afectați că nu am prins play-off-ul, am schimbat. Și ne-am dus în liga a doua. Vasilică era contestat de unii dintre jucători, dar preparatorii fizici foarte duri creează suferință. Iar unii dintre jucătorii importanți se plângeau. Uite, a plecat Vasilică. Prăbușirea echipei e sinonimă cu renunțarea la stilul lui Vasilică”, a spus Adrian Mititelu pentru gsp.ro.

Mititelu a spus apoi că Vasilică nu este o opțiune acum, ceea ce nu ar părea logic, decât dacă preparatorul fizic gorjean a refuzat să se întoarcă la FCU. Potrivit unor surse, a avut o ofertă pe masă, dar a propus proprii termeni pentru a reveni la echipă. Mititelu caută acum alți preparatori fizici, minimum doi.

,,Nu ne mai întoarcem acum la el. Eu nu vorbesc neapărat de el, ci de stilul lui. El are drumul lui. Nu se pune problema să revină. Dar vom merge pe stilul lui, bazat pe forță. M-am convins că acesta e stilul câștigător. Toate echipele merg pe forță. Dacă vrei ca meciul să-ți fie ușor, trebuie ca antrenamentul să fie greu. De când a venit acest băiat (n.r- Vlad Țăran), toată lumea era fericită la antrenamente. Nu, tată! Când jucătorii se vaită înseamnă că se muncește cu adevărat. Când nu se vaită înseamnă că totul merge prost. Am renunțat la actualul preparator. El nu e un băiat rău. E băiat bun, dar a venit cu un stil care nu ni s-a potrivit. De azi avem un nou preparator. Noi avem un lot foarte bun, dar echipa nu are explozie. De aceea, adversarii ne domină. Noi degeaba am făcut pregătire în vară. Nu a semănat cu ce am făcut până acum. Ce avem de rezolvat, nu se rezolvă peste noapte. Dar avem potențial. Vine un băiat tânăr, dar cu recomandări. Însă eu mai caut încă un preparator. Nu vreau să mai depind doar de o persoană. Sunt dispus să aduc unul chiar de afară, să investesc în asta. Dacă nu ai un preparator bun, te distruge. Rolul pregătirii fizice e esențial”, a concluzionat Mititelu.

Marius Croitoru a rămas la FCU, deși își anunțase demisia după ultimul meci din Liga 2.

,,Nu o să mai plece. Am depășit momentul. Era și el sub influența rezultatului și a jocului prost. A fost o decizie luată la cald. Au fost reproșuri… Când pierzi 0-3 acasă nu e ușor de digerat. Și eu eram supărat. Era un rezultat pe care nu-l anticipam. Noi oricum suntem într-un proces în care analizăm ce s-a întâmplat cu echipa pentru că de 6 luni ne prăbușim. Indiferent de antrenori. Echipa nu s-a oprit, deși aveam un lot bun, cu jucători pe care lumea îi aprecia. Până la urmă am elucidat situația, dar acum e prea târziu. Sper să oprim căderea, începând de azi. Vrem să ne stabilizăm și să urcăm în clasament, ca să salvăm anul. Am pierdut o perioadă bună, ne-am îndepărtat de primul loc. Dar nu înseamnă că nu avem șanse să revenim”, a mai spus conducătorul echipei.

Între timp, Dan Vasilică a semnat cu CSM Târgu Jiu, unde coordonează activitatea la majoritatea secțiilor clubului.

