Mirel Rădoi: Trebuie să ne întoarcem calificați

Mirel Rădoi a declarat că elevii săi sunt pregătiți să obțină calificarea în grupele Conference League. Oltenii speră să obțină calificarea în grupele Conference League, pe terenul celor de la Hapoel Beer Sheva. Meciul, fiind programat azi, de la ora 20.00. În partida tur, Universitatea Craiova a remizat cu formația israeliană, scor 1-1, pe stadionul din Drobeta Turnu – Severin. Lotul „alb-albaștrilor” a decolat marți după-amiaza în Israel, cu un charter, pentru partida retur cu Hapoel Beer Sheva. Revenirea în Bănie a Universității Craiova este programată vineri, 26 august. Mirel Rădoi a declarant, înaintea deplasării în Israel, că Universitatea Craiova trebuie să obțină calificarea în grupele Conference League în fața celor de la Hapoel Beer Sheva. „Remontada sau nu, trebuie să ne întoarcem calificați. La egalitate vor fi prelungiri, penalty-uri, dar trebuie să ne calificăm și contează mai puțin cum. Avem pregătite și aceste soluții, dar cel mai bine ar fi să ne calificăm în cele 90 de minute, să nu facem risipă de energie”, a declarat antrenorul oltean. Înaintea returului cu Hapoel Beer Sheva, Mirel Rădoi a spus că nu își face griji în privința lotului. „Indiferent dacă am fi jucat acasă, eu cred că totul se disputa în această partidă retur. Lotul este unul destul de echilibrat. Această amânare a meciurilor din campionat a contat și pentru celelalte două echipe. Asta nu înseamnă că ne vom califica toate trei, dar vom avea o șansă în plus”, a declarat Mirel Rădoi.

„Este cel mai important meci din ultimii ani pentru Universitatea Craiova….”

Sergiu Hanca a declarat că partida retur cu Hapoel Beer Sheva este foarte importantă pentru Universitatea Craiova, iar jucătorii sunt pregătiți să obțină calificarea. Internaționalul român consideră că îi va aștepta o partidă dificilă pe terenul israelienilor. „Este cel mai important meci din ultimii ani pentru Universitatea Craiova și suntem pregătiți să facem față. Și pentru mine este cea mai importantă partidă, deoarece nu am jucat niciodată în grupe. Am jucat doar în calificări și este o motivație în plus”, a spus jucătorul oltenilor. „Sunt o echipă mult mai agresivă și mai omogenă decât Zorya. Am urmărit foarte meciuri, joacă cu stadionul plin mereu și jucătorii vor da mult mai mult. Trebuie să fim foarte bine pregătiți mental pentru acest meci și să ne calificăm”, a mai spus Sergiu Hanca.

Brazilianul Jefferson aproape de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova nu a încheiat încă perioada de mercato. Oltenii sunt pe cale să mai bifeze o achiziție. Numele lui: Jefferson Nogueira Junior, 28 de ani. Jefferson este liber de contract după despărțirea la 1 iulie de portughezii de la Moreirense. Potrivit lui FANATIK părțile au ajuns în cele din urmă la un acord. Mai mult, Jefferson este deja la Craiova, unde a efectuat vizita medicală. Dacă totul este în regulă, acesta va semna în zilele următoare un contract pe trei ani cu echipa lui Mirel Rădoi. Jefferson vine să întărească zona de mijloc a echipei, acolo unde Rădoi vrea mai multă implicare din partea jucătorilor. Este mijlocaș central, dar se descurcă la fel de bine și în banda dreaptă. Un rol important în această mutare echipei oltene a avut și Marius Șumudică, omul care a lucrat cu Jefferson în Turcia. Tehnicianul le-a dat oltenilor referințe bune despre brazilianul cotat la un milion de euro pe site-urile de specialitate.

M.P.