Mircea Tutunaru: Popasuri pe Valea Motrului – o incursiune culturală – Volumul I: Motru, Glogova, Editura Pim, Iaşi, 2024

Am primit această carte pe data de 15 octombrie 2024 de la conferenţiarul universitar dr. Mircea Tutunaru cu următoarea dedicaţie:

„Distinsului istoric, profesor emerit Teodor Voicu, jurnalist şi om de cultură, cele mai frumoase gânduri, deosebită apreciere şi alea preţuire din partea autorului”!

Pe Mircea Tutunaru l-am întâlnit prin 2024, prin intermediul judecătorului Morega Romulus, colegul meu din Liceul Pedagogic între 1971-1976. Am remarcat imediat cultura generală, cultura de specialitate în domeniului dreptului, iar mai apoi să văd că are şi alte preocupări: culegător de folclor, cunoaşterea istoriei naţionale şi universale, geologia, muzica populară, poezia…

Din acel an 2014, m-am apropiat de acest om, un „munte” de cultură şi moralitate!

Citind această carte, mi-am dat seama că este un profesor foarte exigent cu el însuşi, un altruist, ce ştie foarte bine ce este axiologia şi taxonomia! Ştie să se raporteze la semeni, ştie să-şi aleagă prietenii, ştie să fie modest şi să caute izvoare şi locuri istorice, să găsească personalităţi culturale despre care vorbeşte în această carte deosebită. Cartea este bine structurată pe repere geografice, istorice şi culturale, ceea ce demonstrează că Mircea Tutunaru este un împătimit de istoria locului, mai ales din zona Motru-Glogova. Dă dovadă de-o rigurozitate ştiinţifică şi de studierea unei bibliografii stufoase. Trece apoi la un alt capitol, intitulat:

„Scriitori motreni”, unde vine cu biografiile şi creaţia unor poeţi şi scriitori ca şi: Constantin Bunilă, Mihail Coandă, Ana Ionele, Nicoleta-Katalina Pauliş, Ion Sabin Cerna, Ileana Spineanu-Morega, Ilie Tudosie etc. Această prezentare a unor scriitori din zona Motru-Glogova, demonstrează exigenţa cultură a lui Mircea Tutunaru. Spune-mi ce prieteni ai, ca să-ţi spun cine eşti! Şi-a ales nişte prieteni culţi, morali, familişti, împliniţi în profesie şi-n viaţa de familia şi culturală. De fapt, trăsătura care m-a frapat cel mai mult la Mircea Tutunaru este moralitatea!

Alături de moralitate, la acest om, mai iese în evidenţă modestia… Nu este lăudăros, nu se supraevaluează aşa cum fac alţii, ştie de toate şi mai ales diferite ramuri ale dreptului: constituţional, roman, civil, administrativ… Dar, ce nu ştie!? În ciuda acestor calităţi culturale şi morele nu a avut loc pe la Universitatea noastră din municipiu… Au ajuns alţii prof.univ.dr., care au trecut prin ierarhia universitară, precum acceleratul prin gara Copăcioasa!…

Nu uită nici de reperele istorice glogovene, unde Mircea Tutunaru ne dă „lecţii” de istorie locală şi naţională de la Dan al III-lea şi până la Tudor Vladimirescu. Reperele istorice glogovene între pag. 220…232 sunt bine punctate ştiinţific şi presărate şi cu câteva „picanterii” şi legende istorice. Nu uită nici de marile personalităţi istorice şi literare ca: Alexandru Vlahuţă, Nicolae Iorga, Ion Ionescu de la Brad ce au trecut şi au scris despre această zonă culturală şi istorică – Glogova!

Cartea se încheie cu un capitol: „Scriitori glogoveni” – Ilie Paraschiv, Ion N. Mihăiţă, Ioana Burghel şi marele scriitor, jurnalist, epigramist şi fabulist Nicolae Dragoş…

Felicitări domnului conf.univ.dr. Mircea Tutunaru pentru această reuşită culturală, care demonstrează că este o fiinţă multiculturală, polivalentă, poet, scriitor, istoric, geograf al zonei Motru-Glogova.

Prof. pensionar, Teodor Voicu