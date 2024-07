Mircea Lucescu, propus selecționer: ,,Voi stabili un record mondial”

Antrenorul Mircea Lucescu (79 de ani) a confirmat discuțiile cu reprezentanții Federației Române de Fotbal și ar putea prelua prima reprezentativă după aproape patru decenii. ,,Il Luce” a mai pregătit naționala Turciei, în schimb are un C.V. impresionat la nivel de echipe de club. El a antrenat-o ultima oară pe Dinamo Kiev și are experiențe la Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Pisa, Brescia, Reggiana, Rapid București, Inter Milano, Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk și Zenit St. Petersburg. Este considerat de mulți specialiști cel mai bun tehnician român din toate timpurile. ,,Este adevărat că am vorbit cu Mihai Stoichiță, am tot vorbit, cred că de vreo patru ori până acum. Ar fi fost bine să-l convingă pe Edi să rămână, dar… Eu am fost mereu dispus să ajut. Voi stabili un record mondial. Nu cred să mai existe cineva care să se întoarcă după atâția ani la națională”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Fanatik. Următoarele discuții între Lucescu și FRF sunt decisive pentru a stabili soarta băncii tehnice a primei reprezentative.

Cătălin Pasăre