Mircea Lucescu: “Am o obligație față de România”

Înaintea partidelor din Nations League, disputate în luna octombrie, antrenorul primeri reprezentative de fotbal a României, Mircea Lucescu, a acordat un interviu pentru UEFA, în care și-a motivat decizia de a reveni, la 79 de ani, pe banca tricolorilor. Lucescu a declarat că entuziasmul nu i-l poate lua nimeni și a rămas mereu conectat la schimbările din “sportul rege”.

”A existat un moment în care am avut această revelație că sunt obligat, într-un fel, să dau ceva fotbalului românesc. Să dau ceva pentru tot ceea ce mi-a dat mie. Au trecut 8 luni din momentul în care eu m-am retras, dar nu din fotbal. Eu m-am ocupat de copii, m-am ocupat de strănepoți. M-am simțit bine și așa.Mi-am dat totuși seama că am o obligație. Trebuia să o îndeplinesc și să îmi închei cariera ca antrenor al echipei naționale de fotbal a României.Este o evoluție absolut normală. Eu m-am adaptat la această situație. Am încercat ca, de la un an la altul, să fiu în linie cu schimbările de pe terenul de fotbal și în pregătirea jucătorilor. Este o generație care a crescut împreună. Au ajuns cu toții la maturitate. O echipă care a ajuns la o maturitate sportivă poate să obțină ceva mai mult. Noi vrem să facem acest lucru. Îmi face plăcere să mă întorc într-o astfel de atmosferă. Rămâne incertitudinea rezultatului. Fotbalul înseamnă viață”, a declarat Mircea Lucescu pentru UEFA, citat de FRF TV. Partidele României din aceste runde au loc pe 12, respectiv 15 octombrie, ambele în deplasare

Sâmbătă, 12 octombrie: Lituania – Kosovo (16:00), Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 15 octombrie: Lituania – ROMÂNIA, Kosovo – Cipru (21:45)

Cătălin Pasăre