Ministrul Justiției vine în Gorj

Ministrul Justiţiei, Alina Gorghiu, a anunțat că onorariile avocaţilor din oficiu vor fi plătite, până la finalul acestui an, în baza unui memorandum aprobat de Ministerul Finanţelor. În plus, aceasta a menţionat că, în cadrul întâlnirilor pe care le are programate în continuare în ţară, va avea discuţii cu fiecare barou judeţean.

„I-am informat că urmează să merg mai departe cu turneul prin ţară, am vizitat deja opt judeţe. Voi fi la final de săptămână la Bihor, săptămâna viitoare la Gorj, întâlniri care nu vor exclude avocaţii. Voi avea cu fiecare barou din fiecare judeţ discuţii, iar într-un Consiliu de organizare strategică, din care fac parte ministrul Justiţiei, preşedintele CSM, preşedinta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procurorul general, într-o viitoare şedinţă, am decis cu toţii, prin consens, să invităm conducerea UNBR pentru a discuta toate aceste probleme pe care le au în desfăşurarea profesiei de avocat”, a transmis Alina Gorghiu.