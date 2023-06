Ministrul Budăi nu știe cât va dura greva profesorilor

Ministrul Muncii Marius Budăi a intervenit telefonic vineri seară, la România TV, pentru a discuta despre greva sindicatelor din Educație, pe care Executivul speră să o fi încheiat prin Ordonanța aprobată joi, prin care cadrele din Învățământ primesc 1.000 de lei brut la salariu sau 400, în cayul personalului non-didactic.Marius Budăi asigură că Guvernul și Ministerul Muncii au făcut tot ce le-a stat în putință, ba mai mult, chiar au îndeplinit toate cerințele sindicatelor din Educație, prin Ordonanța de urgență de joi.

”Discutiile s-au purtat in cadru civilizat si sa ramana aceste discutii. Eu nu intru in oferte la TV. Coalitia a decis, iar noi am pus in practica, in cazul educatiei.”, a declarat ministrul.

Marius Budăi a spus că nu poate ști dacă de marți profesorii se vor întoarce la clase, dar a asigurat că Guvernul a făcut tot ce au cerut sindicaliștii.