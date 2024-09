Minerii și CFR-iștii se pregătesc de mitingul de protest de la București. Cer modificarea noii legi a pensiilor

La mitingul de protest din data de 26.09.2024, care va avea loc între orele 9.45-12.00, în fața sediului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, vor participa pe lângă CFR-iști activi și pensionari, și reprezentanții minerilor si energeticienilor activi și pensionari din județele: Gorj, Hunedoara, Mehedinți și Vâlcea.

Este vorba despre salariați și foști salariați din două federații sindicale din CSN MERIDIAN, respectiv: Federația Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din România și Federatia Națională a Muncii, cu structurile ei: Uniunea Națională a Muncii Valea Jiului, Uniunea Națională a Muncii Oltenia, Sindicatul Rezistență Muncitorească, Sindicatul Solidaritatea 2013, Sindicatul Cadrelor Mlitare, Sindicatul Medserv și Liga Muncitorilor din România.

Amintim că noua Lege a pensiilor le-a tăiat celor care au muncit în condiții speciale, drepturile câștigate prin legile 197 și 74, pensiile fiind recalculate în minus.

Cer majorarea pensiei cu 10% pentru cei care nu mai găsesc arhivele

De asemenea, în cadrul Comisiei de Dialog Social, care a avut loc la Prefectura Hunedoara, sindicatele din siderurgie, CFR, minerit, energie, afiliate CNS ,,Cartel Alfa”, au solicitat modificarea legii pensiilor.

,,Cerem ca viitorii pensionari care au muncit în condiții speciale de muncă să primească o pensie similară cu cea primită de colegii lor care au ieșit pe vechea lege. De asemenea, am cerut încadrarea furnaliștilor, în condiții speciale de muncă, iar pentru energeticieni și parte din personalul unităților miniere, am solicitat păstrarea prevederilor din legea 197/2021.

Pentru cei care nu mai găsesc arhivele, am cerut majorarea pensiei cu 10%, prevedere care era în legea 127/2019. Am primit asigurări din partea celor doi președinți de ședință, că vor susține propunerile făcute. Vom urmării parcursul acestui demers și vom reveni cu clarificări.

P.S. Cei care au primit la recalculare deciziile de pensionare cu minus, trebuie să ceară în instanță, anularea acestora.

Cartel Alfa va consilia orice salariat/pensionar, pe această speță. Solidaritate!”, a transmis și această organizație.

M.C.H.