Militaru schimbă Unirea?

Gorjeanul Dragoș Militaru (34 de ani) are șanse mari să pregătească și în sezonul viitor o formație de ligă secundă. Este vorba despre nou-promovata, Unirea Ungheni. Tânărul tehnician i-ar putea lua locul pe bancă lui Florentin Petre, care a preferat să se întoarcă ,,acasă”, și să ocupe rolul de ,,secund” la Dinamo București. La finele sezonului trecut, Militaru a retrogradat cu Unirea Dej, echipă pe care a preluat-o într-o situație foarte grea, și pe care tot el o promovase în vara anului 2021. Dacă mutarea se confirmă, va fi al patrulea sezon la rând pentru Dragoș în eșalonul al doilea al fotbalului românesc. Gorjeanul, declarat cel mai bun antrenor din liga secundă atunci când a dus-o pe Unirea Dej în play-off, a fost ofertat în trecut de FC Botoșani și ,,U” Cluj, echipe din Superligă, dar nu a ajuns la acestea din cauza faptului că nu are, deocamdată, licență PRO. ,,Da, într-adevăr, am discutat și cu Dragoș Militaru, dar, pe lângă el, am discutat cu foarte mulți antrenori în perioada asta scurtă. Nu așteptăm niciun răspuns, ci noi trebuie să luăm o decizie în privința omului care se pliază cel mai bine pe ceea ce avem noi nevoie”, a declarat președintele clubului mureșan Adrian Pop.

Cătălin Pasăre