Milan Luzaic a semnat cu CSM: ,,Prefer să las totul pe teren!”

CSM Târgu Jiu l-a legitimat pe baschetbalistul bosniac Milan Luzaic (27 de ani). Înalt de 1.96 metri, jucător ce poate acoperi pozițiile 1 și 2, Luzaic a evoluat ultima dată la NKA Pecs, în primul eșalon al Ungariei. Baschetbalistul bosniac, care a mai trecut pe la echipe din Slovacia, Croația și Macedonia, este la prima experiență în România. Acesta a semnat până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire pentru încă un an competițional. Luzaic a fost dorit și în vară la CSM, și vine în orașul lui Brâncuși și pentru a-i mai lua din responsabilități lui Dimitrius Underwood, unul dintre cei mai eficienți jucători din LNBM.

,,Am ales să vin la Târgu Jiu prin prisma relației pe care am construit-o cu antrenorul Basic, încă din vară. De asemenea, aici se află și un fost coechipier, Arsenije Vuckovic, care a spus doar lucruri bune despre ceea ce înseamnă Târgu Jiu și organizația de aici, astfel că decizia a fost foarte simplă. Am fost primit cu bucurie de toată lumea din familia CSM, jucători, antrenori, staff, conducere. Prima impresie este foarte bună, mă simt ca unul dintre voi. Nu cunosc foarte multe despre baschetul românesc, chiar dacă am avut câțiva prieteni care au evoluat în România în ultimele sezoane. Am vorbit cu domnul antrenor, mi-a explicat situația în care suntem acum și vin cum inima deschisă, dornic să ajut echipa să-și îndeplinească obiectivele. Sunt un jucător care poate să facă câte un pic din fiecare, pot marca, pasa, recupera și mă pot apăra. Nu-mi place să vorbeasc foarte mult despre mine, prefer să las totul pe teren și ceilalți să-și formeze opinia”, au fost primele declarații ale lui Milan Luzaic.

Directorul tehnic Claudiu Alionescu și antrenorul Kresimir Basic au explicat de ce a fost necesară legitimarea conducătorului de joc bosniac. ,,Este un jucător pe care noi ni l-am dorit cu ardoare în vară. Din nefericire, atunci nu am ajuns la o înțelegere. Acum, s-a ivit această posibilitate de a se alătura echipei noastre în această parte a sezonului, după experiența pe care a avut-o în Ungaria, și ne bucură faptul că am putut să încheiem termenii unei colaborări pentru o perioadă de un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire, de ambele părți, pentru sezonul viitor. Milan este un jucător combativ, un jucător pe stilul ex-iugoslav, care lasă totul pe teren. De asemenea, este un lider al vestiarului, un jucător care poate acoperi pozițiile 1 și 2, unde noi, momentan, suferim. El este aici cu inima deschisă, a înțeles exact situația în care ne aflăm, a venit dispus să ne ajute să ne îndeplinim obiectivul în acest sezon, de a rămâne Liga Națională, și sperăm să putem continua colaborarea și în sezonul viitor”, a declarat Alionescu.

,,Este adevărat, am reușit să facem un transfer care ne va ajuta pe pozițiile de combo guard. Trebuie să îl odihnim cât de mult putem pe Underwood, pentru că a jucat multe minute, astfel că am reușit să ajungem la o înțelegere cu Milan, jucător care ne va ajuta cu experiența lui în aceste două poziții. Pe lângă asta, va fi și un imbold al echipei în aceste momente critice pentru noi, pentru că, din păcate, nu am avut un backup point-guard până acum”, a spus Basic. Milan Luzaic ar putea debuta pentru CSM Târgu Jiu în acest weekend, în deplasare, pe terenul echipei CSM Focșani. Partida din Grupa 11-18 se joacă începând cu ora 17.00.

Cătălin Pasăre