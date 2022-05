Mii de mineri, cu dosarele la Casa de Pensii. De ce întârzie soluționarea cererilor

Peste 4.000 de salariați ai Complexului Energetic Oltenia au depus dosare pentru recalcularea pensiei în baza Legii nr.74/2022 sau pentru a ieși din câmpul muncii. Casa de Pensii Gorj a explicat de ce nu va putea soluționa cererile în termenul legal de 45 de zile: lipsa unei aplicații informatice.

Legea 74/2022 prevede că toţi cei care au lucrat în grupa I şi/ sau a II-a de muncă în termocentralele pe bază de cărbune, dar şi în unităţile de extracţie a cărbunelui, pot ieşi mai repede la pensie.

La nivelul Casei Județene de Pensii Gorj, până în prezent, s-au primit și înregistrat 4.309 cereri depuse în baza Legii nr.74/2022, din care 3.753 cereri de recalculare și 556 cereri pentru deschiderea drepturilor de pensie (cazuri noi).

„Pentru a putea pune în aplicare prevederile Legii nr. 74/2022, pe lângă procedurile de lucru și documentele solicitate de lege, avem în mod deosebit nevoie de alte două instrumente: aplicația informatică actualizată conform modificărilor introduse prin Legea nr. 74/2022 și adeverințele de asimilare întocmite după modelele furnizate de CNPP. În ceea ce privește aplicația informatică, precizăm că pașii ce trebuie urmați din faza de inițiere (concepere, punere în corelare cu prevederile legale și particularizare soft în funcție de diversele spețe), achiziționare, testare, validare și până în faza de punere în aplicare, necesită o perioadă de timp mai lungă”, a transmis Casa Județeană de Pensii Gorj, menționând că se află în faza de achiziționare a softului.

„Dacă am respecta termenul, cererile ar fi respinse”

De prevederile noii legi beneficiază atât cei care sunt încă salariaţi, chiar dacă nu mai lucrează într-o termocentrală pe bază de cărbune sau în extracţia de cărbune, dar şi cei care au lucrat în domeniu şi au ieşit deja la pensie.

Dosarul de pensie trebuie să cuprindă obligatoriu și adeverințele de asimilare.

„Potrivit prevederilor legale, CJP Gorj are obligația de a soluționa în termen de 45 de zile de la depunere cererile înregistrate. Așa cum am precizat și anterior, în momentul de față ne aflăm în imposibilitatea de a respecta acest termen, pe de-o parte din cauza lipsei aplicației informatice, iar pe de altă parte din cauza lipsei adeverințelor de asimilare. Vrem pe această cale să asigurăm toți pensionarii, respectiv viitorii pensionari, că imposibilitatea respectării acestui termen legal de 45 de zile de la data înregistrării cererii nu le va afecta drepturile bănești, respectiv data de la care li se cuvin drepturile de pensie. În momentul de față, dacă am respecta acest termen, toate cererile depuse și înregistrate care nu conțin adeverințele de asimilare, ar fi soluționate prin decizie de respingere, cetățeanul având astfel de suferit”, susține CJP Gorj.

Vor putea emite, săptămânal, 150 de decizii

Până în momentul în care va intra în posesia softului, Casa Județeană de Pensii Gorj anunță că majoritatea cererilor și dosarelor depuse în baza Legii nr.74/2022 au fost deja procesate în aplicația informatică existentă, urmând ca în momentul în care vor avea noua versiune actualizată să poată emită deciziile. „În aceste condiții, estimăm că vom reuși să emitem circa 150 de decizii pe săptămână, în baza Legii nr.74/2022, având în vedere și sarcinile curente. Precizăm că vor avea prioritate cazurile noi, adică persoanele ale căror drepturi de pensie urmează a fi deschise”, a mai precizat Casa de Pensii Gorj.

I.I.