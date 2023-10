Mii de consultații la un cabinet din Policlinica Târgu Jiu

Peste 3.100 de gorjeni au beneficiat de consult de specialitate în Cabinetul de Urologie din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu.

În Policlinică, gorjenii sunt consultați și tratați fie în baza unui bilet de trimitere de la medicul de familie, fie contracost.

„Toate specialitățile din unitatea medicală au corespondent în Ambulatoriul Integrat, iar pacienții vin la consult în număr mare. Un astfel de exemplu îl constituie Cabinetul de Urologie, acolo unde, în fiecare zi a săptămânii, medicii urologi ai Secției Urologie oferă consultații”, a anunțat Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu.

În Ambulatoriul Integrat oferă consultații următorii medici urologi: dr. Constantin Mădălin Dinu, medic primar urologie, cu competență în ecografie; dr. Ciprian Guță, medic primar urologie, competență în ecografie; dr. Cătălin Folcuți, medic primar urologie, doctor în medicină, competență în ecografie și dr. Daniel Dănilă, medic specialist urologie, competență în ecografie.

„Medicii urologi au experiență în diagnosticul și tratamentul medicamentos și chirurgical al unei game variate de afecțiuni, de la calculi (pietre) la rinichi, până la cancer de prostată. Aceștia consultă atât bărbați, cât și femei”, anunță SJU Târgu Jiu.

De la începutul acestui an și până în prezent, în Cabinetul de Urologie al Ambulatoriului Integrat peste 3.100 de pacienți au beneficiat de consult de specialitate, sondaj vezical, dilatații uretrale, pansamente etc, în funcție de diagnostic. Printre cele mai frecvente afecțiuni urologice pe care le poate suferi sistemul urinar se numără: infecțiile de tract urinar, pietre la rinichi, incontinență urinară, cancerul de prostată/al vezicii urinare.

Secția Urologie asigură internările de urgență ale pacienților planificați în Ambulatoriul Integrat, în vederea efectuării investigațiilor în scop de diagnostic și tratament.

De la începutul acestui an și până în prezent, peste 850 de pacienți au beneficiat de intervenții chirurgicale în Secția Urologie. Medicii urologi efectuează o gamă largă de proceduri și intervenții chirurgicale, printre care: tratamentul calculilor urinari, tratamentul adenomului de prostată, tumora vezicală prin abord endoscopic.

Programările la Cabinetul de Urologie din cadrul Ambulatoriului Integrat se pot face la nr. de telefon 0741/151.346, la Registratura Ambulatoriului sau online.

