Mihalcea, supărat după meciul cu Viitorul: Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple

Gloria Buzău a învins-o pe Viitorul Târgu Jiu cu 3-1, în ultima rundă a ligii secunde, dar succesul nu l-a mulțumit pe deplin pe antrenorul gazdelor, Adrian Mihalcea. Deși formația sa a condus cu 3-0, în timpul jocului, tehnicianul a avut mai multe ieșiri necontrolate, care a recunoscut că nu-i fac cinste. Buzoienii au urcat pe loc de play-off, un obiectiv de care elevii lui Florin Stîngă sunt foarte departe. Totuși, au fost și aspecte care l-au deranjat pe fostul dinamovist. ,,Lucrurile acestea nu trebuie să se întâmple, dar am și eu presiune și câteodată sar calul, dar pentru lucruri simple. Trebuie să ne menținem acolo. Trebuie să fim pe tot parcursul jocului concentrați, nu doar când e 0-0, când suntem conduși. Trebuie să jucăm la fel la orice scor, să nu lăsăm garda jos pentru că putem avea de suferit. De aceea transmit niște indicații și lucrurile care se întâmplă pe bancă, cu aruncat apa, aș vrea să le diminuez până la a le elimina. Mă bucură faptul că am marcat trei goluri, dar sunt supărat că am luat un gol pe final, un gol care nu își avea rostul. Dacă eram atenți rezolvam acea fază, dar, ținând cont și de rezultatul cu Oțelul, e de admirat cum ne-am comportat. E mult mai bună evoluția și băieții înțeleg ce vreau și ce se cere. Mici episoade te pot duce în situații nedorite, dar e o victorie meritată. Am făcut efort și parcă voiam ceva mai mult de la jucătorii care au venit de pe bancă, să vină cu un plus, cu prospețime, dar până la urmă, și în urma rezultatelor, suntem într-o poziție de play-off, ceea ce ne-am dorit”, a precizat Mihalcea pentru presa din Buzău. Gloria a urcat pe locul 6, cu 22 de puncte, în timp ce Viitorul este pe 14, cu 15 puncte.

Cătălin Pasăre