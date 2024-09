Mesajul unei paciente internate la Cardiologie

O femeie în vârstă de 65 de ani, care a fost internată în spitalul de la Târgu Jiu, a ținut să mulțumească pentru modul cum a fost tratată la Secția de Cardiologie.

„Am fost internată în 11 septembrie 2024 la Cardiologie, în jur de ora 4 dimineața, cu fibrilație destul de gravă, am fost consultată de dna dr. Degaratu Anca (era de gardă, mai târziu am aflat numele) și, cu tratament imediat sub observația directă a dnei dr., problema s-a rezolvat. Vreau să mulțumesc doamnei doctor pentru profesionalism, empatie, explicațiile primite, recomandările, prezența frumoasă și vorba bună, încurajare și înțelegere. Am găsit Secția de Cardiologie profund schimbată în bine față de acum câțiva ani (când fusese mama internată): saloane și grupuri sanitare renovate și curate; dotări noi: paturi, lenjerii, aparatură etc., mâncarea excelentă, personalul medical. Cu mulțumiri, Carmen Popescu-Purcel, 65 ani, Târgu Jiu”, se arată în scrisoarea de mulțumire.