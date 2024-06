Mesaj către gorjeni!

Eu, Dumitru Miroiu, candidat PUSL pentru președinția CJ și la Consiliul Județean, transmit, la final de campanie electorală, un mesaj către alegători;

,,Dragii mei gorjeni, vă doresc multă sănătate și fericire, adresându-vă sincere mulțumiri pentru încrederea și susținerea pe care am simțit ca mi-o acordați în realizarea proiectelor noastre, în timpul întâlnirilor cu dumneavoastră pe parcursul acestei campanii.

În drumurile noastre prin județ, am fost profund impresionat de primirea călduroasă și afectuoasă cu care m-ați întâmpinat în toate localitățile județului, încrederea și bucuria cu care am fost primiți de către copii, cetățeni de toate vârstele, sunt mărturii clare ale aprecierii dumneavoastră pentru eforturile și micile realizări pe care le-am făcut noi PUSL, în scurtul timp, de doar două luni și jumătate, pe care l-am avut la dispoziție, de la înființarea PUSL în acest județ. Am încredere în echipa mea și sunt mândru de realizările noastre comune ( cu mica noastră putere și puținul nostru financiar, am reușit să demarăm proiecte pe care alții nu se gândeau să le facă).Sunt mulțumit de impactul și micile beneficii pe care am reușit să le facem pentru anumiți cetățeni din diferite locații ale județului.

Vrem, împreună cu dumneavoastră, să punem în prim plan și să aducem la îndeplinire proiectele noastre de o importanță majoră pentru vitorul nostru și al copiilor noștri.Toate aceste manifestări de apreciere și iubire din partea dumneavoastră mă onorează și mă obligă să mă dedic, în continuare, cu și mai multă dăruire pentru binele și bunăstarea comunității noastre.

Vă mulțumesc din suflet și îmi doresc să pot să vă răsplătesc înzecit pentru încrederea pe care o aveți în mine și în echipa mea.

Haideți, cu toții, la vot, Duminică, 09.06.2024, și votați candidații PUSL pe toate buletinele de vot!

Cu deosebită considerație, Dumitru Miroiu, Presedinte al PUSL Gorj.