Meniu tradițional de Paște pentru bolnavii din spital

Pacienții care vor fi internați de Paște în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu vor avea parte de un meniu special. Ouă roșii, cozonac, friptură și sarmale sunt doar câteva dintre preparatele pe care bucătăresele unității medicale le vor pregăti pentru bolnavi.

Meniul de Paște este gândit în așa fel încât bolnavii să aibă în farfurie produse specifice acestei perioade. Astfel, pacienții internați vor avea la micul dejun și un ou roșu pe lângă meniul obișnuit.

La prânz, pacienții vor fi serviți cu friptură de pui, sarmale și cozonac, dar și ciorbe în funcție de regimul alimentar pe care îl urmează (supă de zarzavat cu aripi de pui, ciorbă de zarzavat cu oase, dreasă cu smântână și ou, ciorbă a la grec etc).

Bolnavii mai au în meniul de Paște și friptură de pui cu piure de cartofi, piept de pui cu pilaf orez, friptură de porc cu piure de cartofi, gogoșari murați, pulpă de vită și cartofi ungurenești etc. Fructele sunt și ele în meniu (portocale, mere).

În funcție de regimul caloric recomandat de medicul curant, pacienții primesc masa zilnică (regim cardiac, desodat, diabet zaharat, regim comun etc). Meniul din zilele de sărbătoare este postat și pe site-ul spitalului.

Program nou de vizite

De asemenea, pacienții vor putea fi vizitați de rude. „Din data de 1 aprilie 2023, programul de vizitare pentru secțiile/compartimentele SJU Târgu-Jiu, cu excepția ATI și Pediatrie, este următorul: zilnic, de luni până vineri în intervalul orar 13:00 – 17:00 și sâmbăta și duminica în intervalul orar 09:00 – 12:00 și 14:00 – 17:00. În secțiile și compartimentele ATI, programul de vizitare este: 13.00-14.00 și 19.00-20.00. Durata vizitei va fi de maxim 10 minute, cu posibilitatea de prelungire, cu acordul medicului ATI. La Pediatrie este permisă vizitarea doar dacă pacientul nu este însoțit de unul dintre părinți pe perioada internării”, anunță reprezentanții spitalului.

Vizitatorii/aparținătorii vor primi cu titlu gratuit echipamentul standard de protecție (mască de protecție, halat de protecție și botoși de unică folosință). Acest echipament îl vor primi la intrarea în secție și va fi înlăturat la ieșirea din secție.

I.I.