Medici veterinari dați afară de la DSVSA Gorj, după ce au fost condamnați pentru fals

Doi medici veterinari, angajați ai Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Gorj, și-au pierdut serviciul, în urma unei condamnări definitive pentru fapte comise în exercitarea atribuțiilor de serviciu și nu numai. Daniel Pachiu și Damian Tănăsescu au suferit condamnări de doi ani, respectiv un an de închisoare cu suspendare pentru participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual în formă continuată și fals intelectual. Pachiu, din postura de medic veterinar la Circumscripția Novaci, își administra și propriile afaceri, adică două farmacii, aflate în aceeași clădire cu biroul său.

Claudiu Matei

Totul a plecat de la un control al polițiștilor care a avut loc, în mai 2019, la fitofarmacia din Novaci a firmei Pakrisdan SRL. Cu ocazia controlului, organele de poliţie nu au identificat personalul de serviciu cu pregătirea de specialitate necesară pentru activitatea autorizată și au constatat faptul că o parte din produsele de protecția plantelor au fost transferate din fitofarmacie la punctul de lucru al aceluiaşi operator economic, amplasat în aceeași clădire, dar autorizat ca farmacie veterinară.

Astfel, aceste produse fitosanitare se aflau depozitate și comercializate, fără îndeplinirea condițiilor legale, direct din farmacia veterinară de către farmacista angajată a firmei. La fața locului, la fitofarmacia situată vis-a-vis de farmacia veterinară, în timpul efectuării verificărilor, la solicitarea telefonică a angajatei s-a prezentat Daniel Pachiu, care și-a declinat calitatea ca fiind reprezentantul legal al firmei Pakrisdan SRL, soțul administratorului și asociatului unic, prezentând organelor de poliție o procură generală emisă în 2011 de către un Birou Notarial prin care acesta era împuternicit să reprezinte societatea în fața tuturor autorităților judiciare, publice și fiscale, atribuindu-i drepturi depline privind gestionarea tuturor activităților ce implica persoana juridică SC Pakrisdan SRL.

Fiind audiată, ulterior, în calitate de martor, farmacista a declarat că o parte din produsele de protecția plantelor au fost transferate din fitofarmacie în farmacia veterinară cu scopul de a fi vândute mai repede și pentru expoziție, de către Daniel Pachiu, care este angajat ca funcționar public în cadrul DSVSA Gorj – Circumscripția Veterinară Novaci, acesta având biroul de serviciu la etajul clădirii farmaciei veterinare, astfel ocupându-se mai tot timpul de activitatea societății. Aceasta a mai declarat că angajatul DSVSA era prezent în fiecare zi la farmacia veterinară.

Organele judiciare au descoperit că Pachiu a angajat persoane care îndeplineau condițiile pentru obținerea atestatului pentru comercializarea pesticidelor, cu competența și având experiență pentru a utiliza, comercializa și a prescrie aceste produse de protecție a plantelor (toxice de altfel), doar pentru câteva săptămâni, când fitofarmacia era în perioada de autorizare și când s-a reînnoit autorizația de funcționare pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor. Aceste persoane aveau o înțelegere verbală cu Pachiu pentru a fi prezente la punctul de lucru din Novaci, în ziua când comisia de autorizare se va deplasa la fața locului pentru a constata condițiile obligatorii pentru funcționarea fitofarmaciei. În 2013, Pachiu a angajat un inginer agronom, în vederea deschiderii unei fitofarmacii pentru vânzarea produselor de protecția plantelor, acesta având studii agricole, iar pentru funcționarea fitofarmacii era cerință esențială ca personalul angajat să aibă studii în domeniul agricol și să fie atestat de către oficiul fitosanitar. A fost încheiat un contract de muncă cu un bărbat, fără a fi remunerat, având în vedere că legătura dintre cei doi a fost făcută de un prieten comun. Cei doi au stabilit că, după ce se va emite autorizația de funcționare a fitofarmaciei, să fie încheiat contractul individual de muncă, fiind atins scopul urmărit. Imediat după aceea, timp de aproape patru ani, fitofarmacia a funcționat fără personal acreditat fitosanitar, iar de fiecare dată le-a declarat inspectorilor fitosanitari că magazinul este mai mult închis întrucât activitatea fitofarmaciei este redusă.

De altfel, din 2013 până în 2019, Pachiu a declarat în fals sub semnătură privată că nu au intervenit modificări față de documentația depusă la autorizarea anterioară, respectiv documentația depusă și înregistrată la Oficiul Fitosanitar Gorj și a anexat inclusiv contractele de muncă ale unor persoane care nu mai erau angajate ale societății, săvârșind cinci acte materiale ale infracțiunii de participație improprie la săvârșirea infracțiunii de fals intelectual.

„Inspectorii fitosanitari au fost audiați în calitate de martori și a rezultat, ca stare de fapt, că aceștia au fost determinați în mod direct cu intenție de către Daniel Pachiu de a-i acorda viza obligatorie în fiecare an, necesară funcționării fitofarmaciei, începând cu anul 2015 până la momentul întocmirii prezentului dosar penal (2019 – n.r.)”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Firma lui Pachiu are obiect principal de activitate comercializarea produselor de uz veterinar, iar de la bun început acesta s-a ocupat de activitatea societății comerciale, având la bază și studii de medicină veterinară, fiind împuternicit prin procură notarială.

Referitor la infracțiunea de fals intelectual săvârșită de către Damian Tănăsescu, s-a stabilit că acesta a întocmit o adresă emisă de către DSVSA Gorj, solicitată în dosarul lui Pachiu, prin care au fost atestate aspecte necorespunzătoare adevărului, astfel îngreunând activitatea de cercetare penală în cauză. Mai exact, organele de cercetare penală, pentru lămurirea situaţiei au solicitat DSVSA Gorj să comunice documentele care au fost depuse conform procedurii de autorizare a farmaciilor veterinare pentru obţinerea autorizaţiei sanitar veterinară de funcţionare a farmaciei veterinare aparţinând firmei Pakrisdan SRL și notele de constatare şi control întocmite de către inspectorii de specialitate la farmacia veterinară. Astfel, s-a stabilit că Tănăsescu, cu rea credinţă, a învederat consilierului juridic al DSVSA să completeze răspunsul ce urma să fie înaintat către IPJ Gorj, în sensul că nu au fost întocmite note de constatare și control la farmacia veterinară a Pakrisdan SRL. Organele judiciare au constatat că inspectorii veterinari din cadrul DSVSA Gorj au efectuat patru controale la farmacia veterinară din Novaci, începând cu anul 2010 până în anul 2015, când a fost ultimul control efectuat. Dintre cele patru controale efectuate de către funcționari DSVSA, trei verificări au fost întreprinse chiar de către Damian Tănăsescu, iar prin aspectele nereale consemnate, acesta a îngreunat ancheta și, implicit, a devenit obiect al dosarului penal, fiind trimis în judecată pentru fals intelectual.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci i-a trimis în judecată pe medicii veterinari Daniel Pachiu și Damian Tănăsescu în februarie, anul trecut, iar în luna iunie a acestui an, Judecătoria Novaci i-a condamnat la pedepse de doi ani de închisoare cu suspendare, respectiv un an de închisoare cu suspendare.

Pe 12 iulie a.c., Curtea de Apel Craiova a respins, definitiv, apelurile declarate de cei doi medici veterinari, așa că, după comunicarea deciziei instanței, celor doi le-au fost încetate raporturile de muncă cu DSVSA Gorj.