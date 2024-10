Meciurile din optimile cupei județene, programate pe 13 noiembrie

Începutul săptămânii a adus și tragerea la sorți a meciurilor contând pentru optimile de finală ale Cupei României la fotbal, faza județeană. Evenimentul a avut loc la sediul AJF Gorj. De acest proces s-a ocupat chiar Dorian Gugu, noul președinte al Comisiei Tehnice de la AJF. Legenda pandurilor a extras bilele din urnă, stabilind următoarele jocuri:

AS Prigoria- AS 7 Noiembrie Costești;

AS Unirea Bolboși- CSM Târgu Jiu;

AȘ Știința Godinești- CS Parângul Bumbești Jiu;

Internațional Bălești- Jiul Rovinari 2016;

Știința Drăguțești- Petrolul Țicleni;

CSO Tismana- Petrolul Bustuchin;

Minerul Motru 2008- CSC Negomir;

Minerul Mătăsari- Unirea Țânțăreni.

Partidele se vor juca în sistem eliminatoriu, pe terenul primelor echipe, miercuri, 13 noiembrie, de la ora 15.00. Câștigătoarea cupei județene va reprezenta Gorjul în faza națională, care a suferit modificări odată cu sezonul 2022-2023.

Competiția debutează cu o fază regională, în care reprezentantele județelor țării (42) vor fi împărțite în 7 zone, rezultând 7 câștigătoare regionale care merg în turul 1.

Prin tragere la sorți, în fiecare regiune vor fi determinate două grupe a câte trei echipe. Câștigătoarele grupelor vor juca finala regiunii, astfel vor rezulta șapte calificate mai departe. Din următoarele două tururi, intră alături de aceste formații și echipe din eșaloanele doi și trei. În toate aceste meciuri, împerecherea se face pe baza criteriilor geografice, iar echipa mai bine clasată în sezonul trecut va fi oaspete. Șaisprezecimile de finală au fost înlocuite de un play-off, în care intră și 8 echipe din Liga 1, adică cele mai slab clasate în sezonul trecut. Urmează apoi o nouă fază cu grupe.

Cătălin Pasăre