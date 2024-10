Meciuri tari la gala de kick-boxing de la Târgu Jiu

Dynamite Fighting Show se întoarce în Oltenia, de data aceasta în premieră, în Gorj, într-o gală spectaculoasă programată să aibă loc vineri, 11 octombrie, la Sala Sporturilor din Târgu Jiu.

Un turneu piramidal de 8 luptători într-o singură seară și unificarea titlurilor ISKA și DFS sunt principalele atracții ale serii.

Astfel, sportivi precum Dănuț Hurduc, Sebastian Lutaniuc, Ionuț Busuioc, Marius Rotaru, Alexandru Vîrlan, Gabriel Bodescu, Alessio Sîrbu și Costi Mocanu vor da totul pentru a pune mâna pe centura DFS.

De asemenea, într-un anunț făcut chiar de la Târgu Jiu, Cătălin Moroșanu a transmis că în ring vor reveni, după aproape un an de pauză, și doi dintre cei mai apreciați luptători români ai momentului. Bogdan Ciobănașul Năstase și Claudiu Bădoi vor avea două super fight-uri internaționale la open, fără limită de greutate.

Fanii prezenți la Sala Sporturilor din Târgu Jiu vor putea admira una dintre cele mai așteptate lupte ale anului în kickboxul românesc. Un duel în care Călin Petrișor își va pune în joc titlul ISKA, iar Valentin Mavrodin centura DFS. Duelul va avea loc pe durata a 5 runde, iar câștigătorul va pleca acasă cu ambele titluri.

Evenimentul de astăzi va avea în program inclusiv un meci de fete, dar și două confruntări la categoria grea și totodată un super fight cu luptătorul gorjean Andrei Bujor.

Cele patru meciuri de astăzi sunt: Alessio Sârbu vs Sebastian Lutaniuc; Becali Bodescu vs Marius Rotaru; Costi Mocanu vs Dănuț Hurduc și Alex Vârlan vs Ionuț Busuioc. Câștigătorul va încasa 10.000 de euro!

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Târgu Jiu și Consiliul Județean Gorj.