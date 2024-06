Mateiu pleacă de la Craiova după 10 ani

Alexandru Mateiu, mijlocașul venit în Bănie, acum 10 ani, de la FC Brașov, a părăsit trupa alb-albastră. În vârstă de 34 de ani, Mateiu a evoluat în 326 de meciuri pentru Ştiinţa, marcând 13 goluri şi reuşind 11 pase decisive. Are trei trofee în palmares alături de ,,juveți”: două Cupe ale României şi o Supercupă. La ultimul meci din acest sezon, Mateiu şi Bancu au primit tricouri aniversare pentru deceniul petrecut în alb-albastru.

,,Astăzi este momentul să vă mulțumesc pentru tot sprijinul vostru din tribune sau din fața televizorului timp de 10 ani. Fie că a fost o zi însorită sau o seară rece și ploioasă, voi ați fost mereu acolo, cântând și susținându-ne cu o pasiune de neegalat. Un gând special se îndreaptă către suporterii din Peluza Nord. Voi ați fost mereu inima echipei, sufletul care ne-a împins de la spate atunci când aveam cea mai mare nevoie. Fiecare scandare, fiecare steag fluturat și fiecare coregrafie spectaculoasă ne-au făcut să dăm tot ce avem mai bun pe teren. Fără voi, nimic din ceea ce am realizat nu ar fi fost posibil. Am fost onorat să îmbrac acest tricou și să lupt pentru culorile clubului nostru alături de voi. Deși drumul meu continuă în altă parte, aici voi fi mereu acasă. Mulțumesc pentru tot, pentru momentele bune și pentru cele grele, pentru amintirile de neprețuit și pentru prietenia voastră. Rămâneți la fel de implicați și continuați să susțineți echipa cu aceeași pasiune și determinare”, a transmis mijlocașul înainte de plecare. Alexandru Mateiu este al doilea jucător care pleacă de la Universitatea Craiova în vara aceasta, după fundaşul brazilian Raul Silva. În Bănie a sosit portarul Silviu Lung Junior.

Cătălin Pasăre