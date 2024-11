Masă rotundă la Biblioteca Județeană „Christian Tell” din Târgu Jiu

MansArta Bibliotecii Județene „Christian Tell” din Târgu Jiu a fost miercuri, 13 noiembrie 2024, începând cu ora 17:00, din nou o gazdă primitoare pentru o masă rotundă între poeți, prilej de o nouă prezentare de carte și reviste.

În prezența invitaților: Magdalena Rădulescu, Marilena-Carmen Rădulescu, Luminița Săceleanu, Rodica și Tania Sturzu, Daniela Luminița Cruceru, Gigi Bușe, pastorul Emil Ciobănașu și elevul Țîrvulea Denis, doamna bibliotecară Elena Mariana Angheluță, gazda și moderatoarea acestei activități culturale a anunțat că doamna Iolanda (Mihaela) Mirea va prezenta trilogia romanelor: „Soare în decembrie”, „Amintiri din Eutopia” și „Tangoul se dansează în doi” precum și revista „Avânt” nr. 8. Poetul Vasile Rușeți o să prezinte volumul său de poezie „Întoarcerea la starea inițială”, iar doamna profesoara Mariana Bendou, scriitor, critic și promotor literar va lansa numărul 3 al revistei „Al cincilea anotimp” și prezenta volumul de poezie „Iubirea mea” al poetei Daniela Luminița Cruceru.

Doamna Elena Mariana Angheluță, a făcut o scurtă prezentare a romanului „Soare în decembrie” scris de către gorjeanca Iolanda Mirea. „Cartea este o fereastră către sufletul scriitorului. În acest roman o descoperim pe doamna Iolanda Mirea cu tot ce o reprezintă. Cu o lume veche, a copilăriei, a moștenirii, cu o lume nouă cu care te izbești și în care trebuie să te adaptezi și ești obligat să o cunoști. Este un act de curaj să-ți expui sufletul, gândurile, trăirile, experiența, plecând de la un eveniment real, care a produs un șoc, dar lăsând să transpară frumusețea și sensibilitatea sufletului tău. Este o carte în care cuvintele se joacă și produc imagini, care puse una lângă alta creează filmul poveștii”, a spus doamna Angheluță.

La rândul său, autoarea a spus că este un roman istoric ce a plecat de la ideea Revoluției din Decembrie 1989, în care personajul principal, David Alcibiade, este un sculptor ce trece prin diverse încercări ale vieții.

A urmat o scurtă prezentare a numărului 8 al revistei „Avânt”, o revistă de cultură cu apariții trimestriale, în cuprinsul căreia întâlnim: 1. Festivalul interjudețean de proză contemporană, ediția a II-a, Târgu Jiu 2024, desfășurat aici la bibliotecă în data de 13 iunie 2024 cu relatări de la eveniment prezentate de jurnalistul Gigi Bușe. 2. In memoriam: Familia Gheorghe și Filofteea Corșoreanu, victime ale rezistenței anticomuniste, un material realizat de către Doina Paloș. 3. Din creațiile autorilor gorjeni. 4. Muzica în perioada celui de-al doilea Templu și Muzica în Biblie, un material realizat de către Rebeca Iancu, doctorand în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. 5. Regal cultural-artistic, un eveniment desfășurat la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu la 16 octombrie 2024 când a avut loc vernisajul expoziției de caricatură „Portrete șic” a profesorului și caricaturistului Haidău Grigore. Evenimentul fiind relatat tot de jurnalistul Gigi Bușe. Pe coperta de final, directorul fondator al revistei, domnul Eugeniu PUIU, a scris: STRANIA CÂNTARE „Eu am făcut piatra să cânte pentru Umanitate”, spunea Brâncuși. Desigur că privea în urmă și își evalua opera. Avea oare dreptate? Să cutezăm a intra în această operă uzând de cvasiinvitarea pe care însuși ne-a făcut-o: „Aș vrea ca lucrările mele să se ridice în parcuri și grădini publice, să se joace copii peste ele și nimeni să nu știe ce sînt și cine le-a făcut”. Să pătrundem deciși să vedem despre ce este vorba în această propoziție simplă: Brâncuși.

Evenimentul a continuat cu un moment muzical susținut la chitară de către Țîrvulea Denis, elev în clasa a IX-a la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, după care, doamna profesoară Mariana Bendou a făcut recenzia volumului de poezie „Întoarcerea la starea inițială” realizat de soțul său, poetul Vasile Rușeți, din Comuna Dragotești, județul Gorj, un tânăr scriitor gorjean care s-a remarcat nu numai prin poezie ci și prin beletristică, prin critică literară și jurnalism cultural, care, din anul 2017, este membru al Ligii Scriitorilor Români. În acest volum, poetul spune că „Oamenii pășesc prin spațiu și prin timp, în a lor viață, predestinată de undeva din ceruri. Orice pare un haos are de fapt o anumită ordine pe care noi nu o cunoaștem dar care poate, în poezie, s-ar putea intui. Devenit stăpânul slovei/omul gustă din plin paharul nemuririi”. Poeta Marilena-Carmen Rădulescu a recitat, din acest volum, poezia „Întoarcerea la starea inițială”, apoi și poetul a recitat una din poeziile sale.

Scriitoarea Iolanda (Mihaela) Mirea a prezentat romanele sale „Amintiri din Eutopia” și „Tangoul se dansează în doi”. Romanul politic și feminist „Amintiri din Eutopia” este o critică socio-politică, o satiră și în același timp, o frescă despre perioada comunistă și face parte dintr-o trilogie, împreună cu „Soare în decembrie” și „Tangoul de dansează în doi”. Romanul este o referire la perioada comunistă din România și prezintă personaje reale și imaginare care au fost experimente ale sistemului bolșevic și un semnal de alarmă pentru a vedea ce înseamnă dictatura și autoritarismul în societatea românească. Romanul dezbate teme despre condiția femeii în comunism și democrație, cu referire la H. Boll și Katarina Blum când viața personală a oamenilor era controlată de stat și verificată amănunțit. Cartea prezintă criza morală a unei societăți postcomuniste care nu și-a găsit menirea. Autoarea a vrut să pună punctul pe i și să demaște răul pentru a se salva pe sine dar și valorile umane. Despre romanul „Tangoul se dansează în doi”, a vorbit și doamna Mariana Bendou, care a spus că: „Orice carte are o cheie. Nu mesajul ci dincolo de mesaj. În acest al treilea roman, personajul principal este deja o femeie în toată puterea cuvântului, delicată, inteligentă, care are nevoie de libertate dar și de căldură sufletească”. În încheiere a felicitat-o pe doamna Mirea care a reușit să spună unor lucruri rele pe nume, cu delicatețe și cu asumare și mai ales a reușit să sintetizeze și să comprime informații valoroase în această carte. La final, ca o concluzie, a dat următorul citat din carte: „Încă un fluture și-a topit aripile în foc, încă o pasăre s-a scuturat pe catarg, încă un înger a strigat în eter și o stea căzătoare a rănit pământul aproape să se dezintegreze în el”.

A urmat prezentarea numărului 3 al revistei „Al cincilea anotimp”, o revistă internațională, independentă, de cultură și de civilizație a Cenaclului „Expresia ideii” care a debutat oficial pe Internet la data de 27 aprilie 2017 de către profesoara și scriitoarea Mariana Bendou, membru al Ligii Scriitorilor Români, critic și promotor literar, ca un continuator al Clubului Mariana Bendou, înființat în anul 2010 în același mediu virtual. Colegiul de redacție al revistei este format din: Mariana Bendou, redactor-șef; Vasile Rușeți, fotoreporter și scriitor este redactor-șef adjunct, iar secretar de redacție este Marian Cristian Gorun, grafician și scriitor. Revista este o publicație ce valorifică materialele preluate de pe grupul virtual Cenaclului „Expresia ideii” de pe Facebook dar și materialele primite la Redacție. Acest grup încurajează creația, diversitatea și convivialitatea oferind condiții pentru o exprimare literar-artistică originală și valoroasă. Prin el se identifică și se promovează valorile culturale și democratice românești și internaționale. Revista se poate găsi și citi în format electronic pe adresa de Facebook: https://www.facebook.com/groups/cenaclulexpresiaideii

Mariana Bendou a prezentat volumul de poezie „Iubirea mea” al poetei Daniela Luminița Cruceru

După recitarea câtorva poezii din creația proprie de către doamna Daniela Luminița Cruceru, profesoara Mariana Bendou a făcut o scurtă recenzie a volumului de poezie „Iubirea mea” al acestei poete. „Așa cum o arată și titlul (Iubirea mea…), tema predominantă a volumului semnat de poeta gorjeancă Daniela Luminița Cruceru, este iubirea, iubirea în toată diversitatea și complexitatea ei. Iubirea este de altfel și cea care o definește, o inspiră și o conduce pe drumul vieții, al visului și al poeziei iar ilustrația măiastră a coperții confirmă din plin acest lucru (o tânără femeie ce străbate un peisaj feeric atrasă fiind de Lună). Poeta crede în iubire și aspiră la iubire conștientă fiind de faptul că iubirea merge mână în mână cu durerea de aceea nu fuge de suferința pe care a avut-o în trecut. Iubirea și durerea jalonează calea spre divinitate atrăgând atenția asupra efemerului vieții. Așa că poezia autoarei atrage atenția asupra eternității clipei… La final de carte, cititorul este convins că doar iubirea este instrumentul și secretul, iubirea omniprezentă și plurivalentă, ea este calea, adevărul, însăși viața omului! Dincolo de timp și de anotimp, iubirea sinceră și conștientizată rămâne mărturisind despre cine a fost și ce a fost”, a spus doamna Mariana Bendou.

Evenimentul s-a încheiat cu o fotografie de grup și un schimb de autografe pe cărțile prezentate.

Col. (rtr.) Gigi Bușe, Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR