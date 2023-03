Mărțișor cu victorie? Craiova revine pe ,,Ion Oblemenco” după umilința de la Voluntari

Universitatea Craiova încearcă să-și spele imaginea cu FC Argeș. Oltenii au pierdut la Voluntari, iar dezamăgirea suporterilor este mare, după două rezultate încurajatoare, cu CFR și FCSB. Eugen Neagoe cere din nou altă atitudine, lucru pe care l-au dorit mai toți antrenorii Universității. Lipsa de constanță este dată și de lipsa de consistență de la mijlocul terenului. Cu toate acestea, principalul din Bănie nu regretă că nu a adus un alt ,,pasator”.

„Venim după un joc nereuşit şi un rezultat prost, nu ne aşteptam, dar le-am spus băieţilor că este istorie acest meci şi trebuie să ne concentrăm pentru cel cu FC Argeş, care va fi unul greu, după cum i-am văzut pe piteşteni cu FCSB. Important este ce vom face noi, suntem obligaţi să avem o atitudine corectă faţă de fotbal, faţă de noi, facem această meserie foarte frumoasă, dar fără implicare este foarte greu. Suntem obligaţi să începem primăvara cu o victorie, ştiu că suporterii sunt supăraţi, este logic să fie, fiindcă nu am avut o prestaţie aşa cum şi-au dorit şi rezultatul a fost unul ruşinos. Trebuie să ne mişcăm mai mult, să avem o circulaţie mai bună cu minge şi fără minge. Nu regret că nu am adus un mijlocaş şi un atacant, jucătorii din lotul nostru sunt cei mai valoroşi, trebuie să credem în ei. Avem mulţi jucători cu probleme, cu accidentări, dar cei care vor intra trebuie să demonstreze că valoarea lor este de Universitatea Craiova. Îmi doresc să reuşim un meci bun, spectaculos şi să câştigăm şi dacă vom reuşi, le vom dedica succesul doamnelor şi domnişoarelor prezente pe stadion”, a declarat Eugen Neagoe. De altfel, reprezentantele sexului frumos vor avea intrarea liberă pe stadion, un prim mărțișor oferit de club odată cu venirea primăverii. Copiii intră și ei gratuit, după solicitările instituților de învățământ în „Săptămâna Altfel”. Ştefan Baiaram poate începe meciul titular, deși recunoaște că nu este încă la 100% din punct de vedere fizic. Jucătorul a revenit pe teren cu FC Voluntari.

„Ne va aştepta un meci greu, nu trecem prin cea mai bună perioadă, dar sunt sigur că vom da totul pentru a câştiga, merităm să urcăm mai sus în clasament, muncim în fiecare zi pentru asta. La fotbal e bine că poţi mereu să te revanşezi faţă de tine, faţă de suporteri. Nu am făcut jocuri bune cu echipele mici, nu ne-am mobilizat, dar cred că am învăţat din aceste perioade. Trebuie să fim mai concentraţi în momentele cheie, adversarii nu ne-ar fi pus mari probleme dacă nu făceam acele greşeli. În aceste trei meciuri care au rămas, veţi vedea o schimbare radicală. Nu ne este bine, nu ne simţim în largul nostru după aceste rezultate, de aceea vrem să ne revanşăm. Sperăm să fie alături de noi în număr cât mai mare doamnele şi copiii şi să le facem o bucurie. Eu nu sunt la sută la sută, dar dacă antrenorul se va baza pe mine voi da tot ce pot” a spus Baiaram. Craiova – Argeș începe la ora 18.00.

Cătălin Pasăre