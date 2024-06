Marcel Romanescu, un nou mandat la Primăria Târgu Jiu

* Iulian Popescu a obținut 32,48% din voturi, iar pe locul trei s-a clasat Adrian Tudor, liderul Partidului Verzilor, cu aproximativ 12% din voturile târgujienilor

Potrivit rezultatevot.ro, la Tg-Jiu, rezultatele scrutinului de duminică se prezentau ieri după amiază astfel: Romanescu – 35,53%, I. Popescu – 32,48%, A. Tudor – 10,88%, I. Priescu – 6,86%. Iulian Popescu a avut cu 1.058 de voturi mai puțin față de Marcel Romanescu.

Conform rezultatelor parțiale oferite de Biroul Electoral Central, PSD a obținut 27 de Consilii Județene, PNL, 11, iar UDMR – 4 Consilii Județene. Primăria Capitalei a fost câștigată de către Nicușor Dan, candidat independent. ,,Doresc să mulțumesc cetățenilor municipiului Târgu Jiu pentru sprijin și susținere, pentru sfaturi și încurajări, pentru modul în care am fost primiți în fiecare cartier al orașului. Dragii mei, sunteți minunați! Rămânem partenerii dumneavoastră de nădejde pe drumul modernizării municipiului Târgu Jiu.

Le mulțumesc, de asemenea, tuturor primarilor PSD pentru susținere! Colaborăm politic și administrativ, iar faptul că există mereu deschidere pentru sfaturi și proiecte comune este un lucru minunat. Nu în ultimul rând, mulțumesc echipei numărul 1, cea a PSD, pentru munca depusă! A fost o perioadă dificilă, dar frumoasă și apreciez eforturile fiecărui membru al echipei mele pentru că știu că s-a muncit din inimă”, a fost mesajul primarului Marcel Romanescu. Adrian Tudor a declarat că la aceste alegeri votul pentru Partidul Verde s-a dublat față de anul 2020.

,,Suntem în Consiliul Local, să vedem redistribuirea. Vom avea doi consilieri, am putea avea și un al treilea. 9,5% este scorul Partidului Verde, în acest moment. Atâta timp cât avem mandate în Consiliul Local din partea cetățenilor care ne-au votat, avem obligația să stăm la masă cu toată lumea. Proiectele cu care am obținut voturile târgujienilor se vor regăsi în proiectele Consiliul Local, să fie votate. Sunt mulțumit de munca depusă, sunt mulțumit de faptul că eu, Adrian Tudor, am 12% din electoratul din Târgu Jiu, acești oameni au încredere în mine și în Partidul Verde”, a spus Adrian Tudor. PNL a pierdut trei primării în Gorj, la alegerile de duminică, spune liderul Ion Iordache. În ceea ce privește bătălia din municipiul Târgu-Jiu, senatorul afirmă că, din punctul său de vedere, câștigător a fost Iulian Popescu.

