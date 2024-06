Maratonul de baschet revine la CNTV

Iubitorii de baschet pot practica sportul preferat, ,,la foc automat”, în luna iulie. Maratonul de 24 H se întoarce la Târgu Jiu pentru ediția a doua. Evenimentul va avea loc la Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu” în perioada 6-7 iulie 2024. Ca și anul trecut, organizator este Adrian Roșu. Antrenorul de la CSM Târgu Jiu a ,,bifat” deja în luna mai un prim maraton în orașul natal, Miercurea Ciuc. Competiția se desfășoară timp de 24 de ore, fără întrerupere, oferind astfel oportunitatea pentru numeroase echipe să se bucure de această confruntare în încercarea de a câștiga Cupa Maratonului. Nouă formații au participat la Târgu Jiu în 2023, și acum organizatorii așteaptă chiar mai mulți pasionați de baschet, inclusiv fete. Invitații au fost trimise și în afara județului, iar termenul de înscriere a fost prelungit până pe 14 iunie. Roșu a luat parte la ultimele șapte evenimente de profil. ,,Anul acesta, mi-am propus să-l fac în minimum două locații. Să duc maratonul acasă, adică în Miercurea Ciuc, eveniment pe care l-am organizat în 4-5 mai, de Paștele ortodox și unde am avut 18 echipe, 12 de băieți și 6 de fete, iar acum, pe 6-7 iulie, urmează să-l organizez și în Târgu Jiu, din nou în curtea Colegiului ,,Tudor Vladimirescu”. Îmi doresc să fie mult mai multă lume prezentă la acest eveniment decât anul trecut, inclusiv decât echipele care au fost la Miercurea Ciuc. Am trimis invitații spre București, Craiova, Drobeta Turnu Severin și Motru, și mi-aș dori ca să vină măcar o echipă din fiecare loc în care am trimis o invitație. În același timp, vreau să menționez că anul trecut a fost un eveniment doar cu băieți. Mi-ar plăcea ca și fetele să se ambiționeze și să participe. În cazul în care facem măcar două sau trei echipe de fete, să poată juca între ele, și să participe pe toată durata evenimentului”, a declarat antrenorul. Înscrierile se pot face accesând următorul link, care conține și regulamentul specific: https://adrianrosu.ro/maratonul-de-baschet-24h-editia-ii-2/.

Cătălin Pasăre