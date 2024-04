Manu Tomescu: Cinci luni de la ultimul protest

Vicepreședintele Sindicatului Energia Rovinari, Manu Tomescu, a avut un mesaj pentru cei care nu au ieșit la proteste, în ciuda problemelor pe care le au minerii și energeticienii.

Ultimul protest, cu o mână de oameni, pentru aplicarea Legii 197 a avut loc în urmă cu cinci luni: ,,Au trecut aproape cinci luni de la ultimul protest pe care l-am făcut împotriva celor trei legi date de către Guvernul României, legi care ne afectează în mod direct pe toți salariații din C.E. Oltenia! Din păcate și la acel ultim protest făcut anul trecut, la fel ca în ultimii trei ani de proteste continue (2021, 2022 și 2023), ne-au fost alături doar câțiva colegi dintre miile de mineri și energeticieni! Chiar dacă timpul a trecut și a dovedit că noi cei care am protestat am avut dreptate, pentru că guvernanții NE-AU MINȚIT, NE-AU PĂCĂLIT și NE-AU UMILIT, eu sunt profund dezamăgit de faptul că deși am protestat pentru drepturile și interesele tuturor salariaților din C.E. Oltenia, susținerea din partea majorității colegilor a fost inexistentă! Iată că timpul trece și ne dovedește în continuare faptul că ne așteaptă timpuri foarte grele pe noi toți, mai ales pe lucrătorii din această activitate afectată în totalitate de tranziția la o energie verde! Sunt sigur că în perioada care va urma mulți dintre voi veți regreta și poate că veți dori să puteți da timpul înapoi, măcar în urmă cu trei ani, și să puteți veni cu toții alături de noi în protestele pe care le-am făcut și pentru voi!”, le-a transmis Manu Tomescu, pe Facebook, angajaților CEO.

M.C.H.