Manifestări culturale pe meleaguri gorjene, la început de Gustar

Tabăra de creație IOSIF KEBER – ARTE-LIT

La începutul lunii august din acest an, lună cunoscută până nu de mult în popor sub denumirea de Gustar, o nouă manifestare culturală destinată tinerilor aspiranți în devenire artistică și literară a luat sfârșit: este vorba despre Tabăra de creație IOSIF KEBER – ASTE-LIT, coordonator Viorel Surdoiu. Locul de desfășurare a acestei manifestări culturale a fost localitatea Baia de Fier, localitate care, timp de o lună de zile, a găzduit echipa de creație plastică ai cărei membri au fost studenți de la Universitatea din Craiova (Oana Piscureanu, Ana Maria Călina, Maria-Bianca Otoiu și Maria Sigrid Sandu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Domeniul ,,Arte Plastice”), Universitatea de Vest din Timișoara (Ana-Maria Cioiu și Alina Teodora Roșeți, ambele de la Facultatea de Arte și Design), precum și o studentă a Facultății de Litere din Craiova (Andreea Fudulea).

După o rapidă recunoaștere și stabilire a subiectelor lucrărilor, cu sprijinul oferit de Oana Popescu, Directorul Căminului Cultural ,,Ion Nițulescu” din Baia de Fier, tinerii artisți s-au ostenit mai multe zile, prin tematica propusă ,,Pictura peisagistică – mod de reflectare a spațiului gorjenesc” și ,,Natura moartă/ Elogiul obiectului arhaic din Gorj”, talentatele participante au arătat măsura talentului lor prin realizarea unor lucrări deosebite.

Managerul Bibliotecii Județene ,,Gen. Christian Tell” din municipiul Târgu Jiu, d-na Maria Sandu, a felicitat pe toți participanții la Tabăra de creație IOSIF KEBER –ARTE-LIT din acest an, oferindu-le numeroase premii.

Demn de remarcat este și faptul că toate creațiile artistice de la această Tabără vor fi prezentate publicului în cadrul unei viitoare expoziții. Tabăra de creație IOSIF KEBER – ARRTE-LIT din acest an se înscrie în frumoasa serie de manifestări culturale dedicate tinerilor aspiranți în devenire artistică și literară, serie găzduită în anii precedenți de localitătile gorjene Peștișani, Runcu și Polovragi.

Artist plastic de pe plaiuri moldave, prezent la Târgu Jiu

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizează astăzi, marți 6 august 2024 vernisajul expoziției de pictură CUGETĂRI, autor Adina Cimpoeș.

Evenimentul cultural va debuta la ora 17.00 în sala ,,Florin Isuf” a Centrului amintit și va marca deschiderea oficială a noului sezon expozițional, gazde ale manifestării cultural fiind Consiliul Județean, Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj.

Marius Stochițoiu