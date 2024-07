Manifestare evocatoare la Târgu Jiu: Centenarul nașterii pictorului Adrian Köber (6 iulie 1924 – 28 iulie 1983)

Sâmbătă, 6 iulie 2024, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea pictorului Adrian Köber. Cu acest prilej Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj, în parteneriat cu Muzeul Județean ,,Alexandru Ștefulescu”, instituții subordonate Consiliului Județean Gorj, au organizat vineri, 5 iulie 2024, la Casa Muzeu „Iosif Keber” din Târgu Jiu, o manifestare culturală dedicată acestui eveniment, pentru a sublinia importanța și contribuția semnificativă a familiei Keber, tată și fiu, în arta românească.

Manifestarea culturală a debutat la ora 12:00, cu vernisajul expoziției cu lucrări semnate de Adrian Köber și care aparțin Secției de Artă a Muzeului Județean ,,Alexandru Ștefulescu”, unde vizitatorii au putut admira o selecție de lucrări reprezentative ale artistului, oferindu-le o incursiune în viața și opera sa.

Moderatoarea acestui eveniment a fost doamna Maria-Luiza Sandu, managerul Bibliotecii Județene ,,Christian Tell” din Târgu Jiu, avându-i ca invitați speciali pe domnul prof. dr. Ion Mocioi, executorul testamentar al pictorului Iosif Keber, dr. Albinel Firescu, șeful Secției de Artă și Etnografie din cadrul Muzeului Județean ,,Alexandru Ștefulescu” și prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, care au susținut o serie de evocări legate de pictorul gorjean Adrian Köber.

Menționez faptul că această Casă Muzeu „Iosif Keber” găzduiește Secțiile de Artă „Iosif Keber” ale Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj și ale Muzeului Județean ,,Alexandru Ștefulescu”.

La eveniment au participat oameni de cultură ai Gorjului și o mică delegație de la Cultul Eroilor „Regina Maria” Filiala Gorj „Tudor Vladimirescu” alcătuită din: Col. (rtr.) Gigi Bușe, dirig. Viorica Ionescu, ing. Vasile Ionescu și prof. Grigore Haidău. Precizez faptul că și domnul prof. dr. Ion Mocioi este membru al asociației noastre.

Activitatea a început cu vizitarea expoziției organizate special pentru acest eveniment cu o selecție de lucrări reprezentative ale artistului Adrian Köber și vizitarea unor camere unde a lucrat și a trăit tatăl său dar și Adrian o parte a vieții sale. Reamintesc faptul că, la insistențele domnului profesor Ion Mocioi, casa acestuia a devenit muzeu, iar în perioada de pandemie de COVID-19, a intrat în reabilitare, care s-a finalizat la 1 august 2022.

Așadar, după vizitarea expoziției și a casei muzeu am coborât în curtea interioară și așezați comozi pe scaune la umbra copacilor, am ascultat cu atenție și interes povestirile invitaților speciali despre viața și opera pictorului Adrian Köber, dar și a tatălui său, Iosif Keber.

Moderatoarea evenimentului, a început prin a mulțumi celor prezenți de participare și în mod deosebit conducerii Consiliului Județean Gorj, cărora li se subordonează cele două instituții de cultură, Biblioteca Județeană ,,Christian Tell” Gorj și Muzeul Județean ,,Alexandru Ștefulescu”, organizatoarele acestui eveniment. „Mulțumesc domnule vicepreședinte Nichifor, cât și domnului președinte Cosmin Popescu pentru că sunteți alături de noi și întotdeauna am găsit sprijin și ne-ați dat soluții la problemele discutate”, a spus doamna Maria-Luiza Sandu, apoi a mulțumit și domnului prof. dr. Ion Mocioi: „Datorită dumneavoastră suntem astăzi aici la un asemenea eveniment. Sunteți persoana care s-a îngrijit de familia Keber, atât prin natura funcției deținute cât și a sufletului bun și milostiv. Ați fost ca al doilea fiu al pictorului Iosif Keber (1897-1989). Ați avut grijă de bătrânețile acestuia, mai ales după ce a rămas singur. Soția sa, Natalia Köber, născută în 1900 a decedat în 1974 la Târgu Jiu, iar Adrian, născut la 6 iulie 1924 în localitatea Salcia din județul Prahova, a decedat la 28 iulie 1983, la Corabia, unde picta o biserică. Iar după moartea bătrânului Iosif v-ați ocupat ca această casă în care a trăit și murit pictorul, să devină muzeu. Mai multe detalii dorim să aflăm de la dumneavoastră”, a spus moderatoarea evenimentului.

Prof. dr. Ion Mocioi, personalitate marcantă a Gorjului, a scris o monografie despre viața și opera pictorului Iosif Keber, 1400 pagini format A4+, în condiții grafice deosebite și una despre fiul său Adrian Köber, de 414 pagini, la fel de frumoasă ca a tatălui său. „Mie îmi lăsase tot ce vedeți aci și mi-a zis să fac tot ce doresc și-i bine pentru păstrarea și valorificarea operelor sale. Actul de donație pe care mi l-a lăsat așa începe: «Las totul domnului Ion Mocioi să facă ce crede el …», casa și cu toată avuția lui, inclusiv carnetele CEC”, a spus ”moștenitorul” Ion Mocioi. „Fiind personalități marcante ale culturii gorjene, trebuiau păstrate în memoria poporului român și în special a gorjenilor. Eu le-am apărat creația”, a continuat domnul Ion Mocioi. A făcut o scurtă prezentare biografică a pictorului Adrian Köber. „Bunicii lui, Josef Köber (n. 3 octombrie 1872 la Turnișor în Ardeal – d. 19 iunie 1934 la Târgu Jiu) a fost dulgher, cetățean român de religie ortodocsă și nu evreu cum, greșit, spun unii necunoscători. După ce s-a căsătorit la Sibiu, în 1896, cu Ana Stoica Simion (n. 20 septembrie 1877, la Sibiu – d. 10 iulie 1936, la Târgu Jiu) s-au stabilit în Oltenia, la Târgu Jiu, unde au născut doi copii: pe Iosif Keber (n. 30 iulie 1897, la Târgu Jiu – d. 19 aprilie 1989, la Târgu Jiu), care a devenit un cunoscut pictor, în special de biserici, și un băiat care s-a stins din viță în copilărie. Bunicul său a murit la vârsta de 62 de ani când Adrian abia împlinise 10 ani, iar bunica la vârsta de 59 de ani, când Adrian absolvise primul an de studenție. Mama sa, Natalia Popescu-Köber, din Târgu Jiu (n. 3 noiembrie 1900) a murit în 1974 la vârsta de 74 de ani, bolnavă de leucemie. Adrian Köber s-a născut la 6 iulie 1924 în localitatea Salcia din județul Prahova, unde tatăl său picta biserica din localitate, după care s-au întors la Târgu Jiu. Atunci locuința lor era pe Ulița Jiului, casă ce a fost demolată după 1937 și s-au mutat în cea nouă, unde ne aflăm acum. Tatăl său și-a schimbat numele la Primăria din Târgu Jiu. Din Köber a devenit Keber”.

Despre studiile lui Adrian, domnul profesor dr. Ion Mocioi a povestit că: „După absolvirea școlii primare, a urmat cursurile Liceului «Tudor Vladimirescu», iar după ce și-a luat bacalaureatul a urmat un an medicina umană la București, dar nu i-a plăcut și a trecut la Institutul de Arte Plastice «Nicolae Grigorescu» (1944 – 1949). Student fiind, a fost obligat să facă și pregătire militară, la Arma Infanterie obținând gradul de caporal”.

Referitor la căsătorie, domnul Mocioi a povestit: „După anul 1950, pictorul Adrian Köber a urmat câțiva ani pe tatăl său, în diferite localități, la lucrările de pictare a unor însemnate biserici ortodoxe, reușind să practice o artă de mare însemnătate a monumentelor cultice. Abia în 1958, la vârsta de 34 de ani, s-a hotărât să-și întemeieze o familie. La 23 decembrie 1958 s-a căsătorit la Târgoviște cu Victoria, o profesoară frumoasă din oraș, iar mirii și-au ales locuința miresei, de pe strada Aleea Muzelor, nr. 1, bloc 4, scara 3, ap. 22. Căsătoria lor a durat doar 13 ani, în care au intervenit certuri și neînțelegeri. Soția nu a putut să-și părăsească postul de profesoară ca să-și urmeze soțul în deplasările sale pentru pictarea bisericilor și nici nu l-a vizitat pe unde lucra, iar Adrian venea rar la Târgoviște. Soția nu a venit nici să vadă casa de la Târgu Jiu. Adrian a înaintat divorțul, neavând copii, și la 16 septembrie 1977 Instanța din Târgoviște l-a pronunțat. După divorț, Adrian s-a stabilit la Târgu Jiu, la casa părintească și era fumător. Când lucra pictură bisericească, locuia cu chirie în reședința bisericilor. El a murit la Corabia, județul Olt, în ziua de 28 iulie 1983, unde picta catedrala din oraș, la numai 59 de ani. Tatăl său în vârstă de 86 de ani, a rămas singur, bătrân, surd și fără nepoți. Înmormântarea a avut loc la 1 august 1983, în Cimitirul Șișești din Târgu Jiu, alături de bunici și mama sa”. La final domnul scriitor Ion Mocioi a spus că vrea să facă o carte cu desenele lui Adrian Köber, pentru că este unul dintre marii desenatori din arta românească.

Domnul Albinel Firescu a început discursul său cu un citat din „Memoriile” lui Alexandru Mironescu: „Universul cel mai bogat de impresii, de imagini și de reacții personale e universul copilăriei. La unii de un relief, de o forță, de un fantastic, de o originalitate uimitoare. Pentru scriitori, poeți, pictori, muzicanți sau mari oameni de știință, acest univers al copilăriei devine o sursă aproape inepuizabilă pentru creația de mai târziu”. Copilăria lui Adrian Köber coincide cu perioada Interbelică. Face apoi referiri la modul de informare a populației despre oamenii de artă și în mod special pictorii. Dacă opera lor nu circulă prin țară ei rămân necunoscuți. Din păcate opera lui Köber a circulat destul de puțin iar pictura bisericească a fost cunoscută doar pe plan local. „Trebuie să facem mai multe expoziții și mai ample ca durată de timp. E păcat ca niște valori ale picturii românești să fie atât de puțin cunoscute”. Referitor la activitatea domnului Ion Mocioi, profesorul dr. Albinel Firescu a spus: „Admirabile eforturile domnului profesor Ion Mocioi. Un OM care întreaga viață a pus-o în slujba comunității. Asta înseamnă conștiință și ne dă trăinicie”.

Domnul prof. dr. Gheorghe Nichifor a făcut referiri la momentul nașterii lui Adrian Köber, care s-a petrecut în Comuna Salcia, unde s-a născut și dânsul la 11 august 1956, iar în anul 1983 a venit la Gorj unde a fost repartizat ca profesor de istorie și s-a stabilit prin căsătorie. A spus că l-a cunoscut pe Adrian Köber grație profesorului și gazetarului George Manoniu. Domnul Nichifor ne-a prezentat și o carte scrisă de dânsul cu biserica construită în 1864, dar distrusă de nemți în Primul Război Mondial, și refăcută apoi, pe care a pictat-o Iosif Keber la Salcia, când s-a născut Adrian. Din nefericire cutremurele din 1940 și 1977 au distrus picturile făcute de Keber. A precizat că: „Duminică, 7 iulie, comunitatea din Salcia, după slujbă, vor dezveli o placă comemorativă la biserică, unde sunt trecute numele celor doi pictori, tată și fiu, și vor face și un fel de pomenire a lor. Eu am făcut și niște materiale publicitare. Cărțile cu monografia celor doi pictori pe care mi le-a dat domnul Mocioi, le voi dona bibliotecii de acolo”. În încheierea mesajului său, l-a felicitat pe domnul Mocioi pentru generozitatea sa de a dona statului român o bijuterie de clădire și o monumentală operă de pictură.

La rândul său, domnul profesor Ion Mocioi a spus: „Eu am ținut foarte mult la personalitățile gorjene. Mi-am pierdut mulți ani din viață pentru a-i pune în valoare”. Acum se „zbate” să se construiască un muzeu pentru Brâncuși la Peștișani.

Doamna Maria-Luiza Sandu a mulțumit încă odată celor prezenți pentru această zi cu „hrană pentru suflet” și la cât mai multe întâlniri la astfel de întâlniri pentru suflet, după care a urmat o fotografie de grup.

Adrian Köber a excelat în pictura monumentală românească, dar a rămas cunoscut ca portretist și autor al unor lucrări de gravură și desen. Peisajele sale reprezintă un stil personal de realizare în ulei sau acuarelă. Un număr impresionant din creațiile sale a fost donat Muzeului de Artă din Târgu Jiu de către profesorul Ion Mocioi, urmașul testamentar al pictorului Iosif Keber.

