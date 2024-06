Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, (Turceni-Gorj) şi-a sărbătorit hramul – ,,Rugăm «Sfânta Treime», să ne aducă tuturor pace, pace să dea Dumnezeu în ţară şi în lume, să fim sănătoşi, ca şi de acum înainte, să putem slăvi aici, «Sfânta Treime»”!

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte, Acad. dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, prezent în această zi de mare sărbătoare la Hramul Catedralei Mitropolitane din Sibiu, în cadrul unui sobor de înalţi ierarhi ai Sinodului BOR, luni, 24 iunie 2024, Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni (Gorj) şi-a sărbătorit hramul în prezenţa a numeroşi credincioşi, iar, Sfânta Liturghie a fost oficiată în altarul de vară al mănăstirii de către un sobor ales de preoţi, călugări şi diaconi din care a făcut parte, printre alţii: Precuviosul Părinte Arhimandrit, Vladimir Dărângă şi Pr. Vasile Tudorescu, ambii fiind slujitori ai sfintei lavre, Pr. Constantin Grumăzescu, Spitalul Municipal Drobeta Turnu-Severin, Pr. Antonie Făinişi, Parohia Strâmba-Jiu, Pr. Ilie Amzucu, Parohia Urdarii de Jos, Pr. Valentin Daniel Cornescu (Parohia Miluta), Pr. Marius Năvârcă, Parohia Urdarii de Sus, Pr. Valentin Neblea, Parohia Peşteana de Jos, Pr. Constantin Fâciu, Parohia Bustuchin, Pr. Petre Buşe, Parohia Turceni, Pr. Robert Zămârcă, Parohia Olari, Pr. Laurenţiu Popescu, Parohia Ioneşti, Pr. Florin Rogobete, Parohia Fărcăşeşti, Pr. Iustin Bondoc, Parohia Gârbov, Pr. Mihai Jilcovici, Parohia Ioneşti, Arhidiaconul Damian Costinel, de la Craiova, şi alţi slujitori ai altarului din localităţile limitrofe.

,,Astăzi, săvârşim hramul acestei sfinte mănăstiri, care este închinat «Sfintei Treimi»”!

La slujba liturgică a participat Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, ca întotdeauna o gazdă primitoare, stăruitoare şi neobosită, îndeaproape ajutată de către obştea de maici ostenitoare, iar, ca prezenţe notabile, pot fi menţionate numele domnlor: Marin Dogaru, fotoreporter, al Domnului Ionică Boştină, tehnician specialist optician şi al domnului jurist, Ion M. Ungureanu. La sfârşitul oficierii slujbei Sfintei Liturghii a fost săvârşită Slujba de pomenire a ctitorilor şi a slujitorilor străvechiului aşezământ monahal, după care Preacuviosul Părinte Arhimandrit, Vladimir Dărângă a spus în câteva cuvinte: ,,Astăzi, săvârşim hramul acestei sfinte mănăstiri, care este închinat «Sfintei Treimi» şi vă mulţumim că aţi făcut efortul de a veni pe aceste călduri înăbuşitoare şi că participaţi la sărbătoarea mănăstirii noastre! De aceea, rugăm «Sfânta Treime», să ne aducă tuturor pace, pace să dea Dumnezeu în ţară şi în lume, să fim sănătoşi, ca şi de acum înainte, să putem slăvi aici, «Sfânta Treime», aşa cum şi-au dorit-o ctitorii, încă de acum de peste cinci sute de ani! Îl rugăm pe Părintele Constantin, de la Drobeta Turnu-Severin, duhovnicul Spitalului judeţean din Municipiul Drobeta Turnu-Severin, prietenul nostru, ca să ne spună un cuvânt de învăţătură, pentru ca noi, să ajungem acasă alinaţi sufleteşte şi slăvind pe Duhul cel Sfânt, astăzi pomenit”!

«Doamne, cel ce pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea l-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu Îl lua de la noi…»!

Astfel, în cuvântul de învăţătură duhovnicească, Preacucernicul Părinte, Constantin Grumăzescu, de la Spitalul Municipal Drobeta Turnu-Severin, a vorbit despre importanţa acestei mari sărbători creştine care urmează după Duminica Cincizecimii, începând astfel: ,,În numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, «Doamne, cel ce pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea l-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu Îl lua de la noi, ci, Îl înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie!». Preacuvioase Părinte, preacucernici Părinţi, Preacuvioasă Maică Stareţă, cuvioase maici şi iubit popor al Lui Dumnezeu! Iată, astăzi, ca o prelungire a marii sărbători de ieri, «Pogorârea Duhului Sfânt», sau «Rusaliile», sau «Duminica cea Mare», când Apostolii, adunaţi la Sfânta Liturghie şi la frângerea pâinii, în ceasul al treilea, la evrei, adică la nouă dimineaţa, au rostit această rugăciune cu care am început: «Doamne, cel ce pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea l-ai trimis Apostolilor Tăi, pe Acela, Bunule, nu Îl lua de la noi, ci, Îl înnoieşte nouă, celor ce ne rugăm Ţie!», iar, în urma Pogorârii Duhului Sfânt, sub chipul limbilor ca de foc, le-a dat lor putere de a propovădui Cuvântul Lui Dumnezeu, aşa cum le-a spus Mântuitorul: ,,Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura! Cel ce va crede, se va boteza şi se va mântui, iar, cel ce nu va crede, se va osândi”, pentru că într-un alt loc, înainte de a se Înălţa la ceruri, Mântuitorul Hristos le-a spus: ,,Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, şi, iată, Eu sunt cu voi, până la sfârşitul veacurilor”! Iată că, în urma minunii acesteia, şi a cuvântului întăritor al Sfântului Petru, care le-a vorbit despre Hristos Cel răstignit şi înviat, a luat fiinţă prima biserică creştină în Ierusalim, când în urma propovăduirii Apostolului, trei mii de familii, că acolo se spune, trei mii de bărbaţi, dar, bărbatul era capul familiei, deci, trei mii de familii, cu bărbaţi, femei şi copii au fost botezaţi în numele Sfintei Treimi şi au devenit primii membri ai bisericii creştine! Unul dintre apostoli, Iacob, fiul lui Zevedeu, fratele lui Ioan, a rămas episcop al Ierusalimului, ceilalţi apostoli au tras la sorţi, aşa cum ne spune Eusebiu de Cesareea, în cartea sa: «Istoria bisericească», şi au mers în diferite locuri ale Imperiului Roman de atunci şi au răspândit Cuvântul Lui Dumnezeu! Şi pentru că au primit harul Duhului Sfânt, prin succesiune apostolică, au lăsat în cetăţile şi în satele pe care le-au încreştinat, episcopi, preoţi şi diaconi, ca să ducă mai departe harul Duhului Sfânt! Noi avem acest har al Duhului Sfânt, fiecare dintre noi, prin Sfântul Botez, prin care am intrat în biserică, şi care este perpetuat, mai ales prin Taina Mirungerii, apoi, prin cel de-al doilea Botez, prin mărturisirea păcatelor, iar, aici vreau să fac o paranteză, pentru că astăzi este şi începutul Postului Sfinţilor Apostoli, Petru şi Pavel, un post mai scurt, de cinci zile, dar, în care încercăm să ne debarasăm de păcatle noastre prin înfrânare, prin viaţă curată, prin meditaţie şi mai ales prin rugăciune, să ne împărtăşim cu trupul, cu sângele Domnului, îmbrăcând altă «haină», Sfânta Euharistie care este Sfânta Împărtăşanie prin care să ne împărtăşim din «Izvorul Harului», Care este Mântuitorul nostru, Iisus Hristos! Unii dintre noi, am primit şi Taina Preoţiei, a slujirii celei duhovniceşti şi sfinţitoare! Mulţi dintre dumneavostră, aţi trecut prin altă taină, a căsătoriei, şi duceţi împreună crucea, ca să aveţi copii cuviincioşi, curaţi, ca să ducem mai departe neamul românesc! Alţii, care au bolile sufleteşti sau trupeşti, trec prin Taina Sfântului Maslu, iar, acestora li se dă harul izbăvitor şi tămăduitor al bolilor sufleteşti şi trupeşti! Dar, Duhul Sfânt este acela care le prohiriseşte pe toate, le împlineşte pe toate cele ce sunt cu lipsă, de aceea, aşa cum spune un Părinte al Bisericii, «Să facem sălaş Duhului Sfânt în inima noastră, iar, dacă avem pace în inima noastră, avem şi pe Duhul Sfânt!». Şi atunci, eliminăm toate răutăţile, toate încercările, toate ispitirile lumii, toate bolile şi slăbiciunile care au atacat inima noastră, pentru că acolo este sălaşul Duhului Sfânt! Astăzi, mai avem şi doi mari sfinţi pe care Biserica noastră ortodoxă îi prăznuieşte: Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, numită în popor şi «Sânzienele», acest cel mai mare om născut din femeie, aşa cum îl numeşte Mântuitorul nostru Iisus Hristos, şi căruia Biserica noastră i-a închinat trei mari sărbători: 24 iunie, de astăzi, naşterea, pe şapte ianuarie, a doua zi de Bobotează, când s-a învrednicit a-L boteza pe Mesia şi a-L arăta poporului, apoi, în 29 august, post de rugăciune, la tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul! În cetatea Sucevei, în Ţara Moldovei, astăzi este prăznuit şi Sf. Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, care a trăit în sec. al XIV-lea, negustor care n-a vrut să-şi vândă credinţa şi neamul, care de tânăr a murit, iar, la 24 iunie 1431, Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, aduce cinstitele sale moaşte şi le aşează în Biserica Sfântului căruia îi poartă numele, Ioan cel Nou de la Suceava. Iată, iubiţi credincioşi, că am punctat câte ceva din însemnătatea sărbătorii de astăzi! Plecând la casele noastre, să fim mai buni, să fim mai îngăduitori, să fim mai curaţi la suflet, iar, pe cei care sunt mai «reci» în ale credinţei, încercăm să-i problematizăm şi să-i întoarcem către Dumnezeu, după porunca Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ,,Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri”! Să vadă la noi, că nu suntem duplicitari, zicem una cu gura şi altele cu fapta, şi să fim împlinitori, aşa cum pe drumul Emausului, Cleopa şi Luca au spus despre Mântuitorul Hristos că este Proroc Mare, «în cuvânt şi în faptă»! Deci, nu e de ajuns ca să rostim: Doamne, Doamne, toată ziua, dar, trebuie să fim şi împlinitori ai Cuvântului Mântuitorului nostru Iisus Hristos! Să dea Bunul Dumnezeu ca harul Duhului Sfânt să sălăşluiască permanent în inimile noastre, în casele noastre, la cei dragi, tuturor, pentru că aşa se ruga şi spunea psalmistul cu lacrimi de umilinţă: «Inimă curată, zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele din lăuntru ale noastre!». AMIN”.

După ce au fost miruiţi, credincioşii au primit pachete cu alimente, iar, în limita posibilităţilor, au fost invitaţi şi la o agapă frăţească!

Profesor dr. Vasile GOGONEA