Mallul din Târgu Jiu sprijină copiii din mediile defavorizate. Colectează donații de cărți și rechizite

Shopping City Târgu Jiu se alătură campaniei naționale „Dăm aripi educației” organizată de World Vision România, invitându-i pe toți gorjenii să doneze cărți și rechizite pentru copiii din mediile vulnerabile.

În perioada 29 august – 22 septembrie, în cadrul Shopping City Târgu Jiu, vizitatorii pot dona cărți și rechizite la spațiu special amenajat de lângă Biroul Info Point. Acestea vor ajunge la copiii din mediul rural care au nevoie de sprijin pentru a-și continua educația. Campania, aflată la cea de-a IV-a ediție, își propune să strângă resurse pentru 10.000 de copii și 500 de profesori din zonele defavorizate ale țării.

Centrul comercial îi invită pe toți cei dornici de a sprijini educația tinerelor generații să participe la program. Primele trei ediții ale campaniei au sprijinit 34.532 de copii vulnerabili și 2.829 de profesori din 104 școli din mediul rural.

“NEPI Rockcastle se implică activ în susținerea acestei campanii, dar și în numeroase alte proiecte de responsabilitate socială. Suntem partenerii World Vision România de 4 ediții ale acestei campanii, iar anul acesta s-au alăturat proiectului 18 centre comerciale, astfel încât, vom reuși, prin donațiile colectate, să acoperim școli și comunități din 25 de județe. Pentru noi este o misiune asumată să contribuim la dezvoltarea tinerelor generații, iar educația este baza unei societăți sănătoase”, a declarat Roxana Baias, Group Head of Marketing NEPI Rockcastle.

„Dăm aripi educației” se desfășoară în următoarele mall-uri NEPI Rockcastle din țară: Mega Mall București, Vulcan Value Centre, Iris Titan Shopping Center, Shopping City Timișoara, Shopping City Piatra Neamț, Brăila Mall, Shopping City Târgu Mureș, Shopping City Sibiu, Shopping City Satu Mare, Shopping City Târgu Jiu, City Park Mall of Constanța, Pitesti Retail Park, Shopping City Buzău, Shopping City Ploiești, Shopping City Deva, Severin Shopping Center, Promenada Craiova, Shopping City Galați. Campania națională este realizată de World Vision România, organizație care derulează programe de educație, ajutor umanitar, dezvoltare și advocacy, având ca prioritate bunăstarea copiilor. Parte a rețelei World Vision International, activă în aproape 100 de țări, World Vision România a sprijinit în 33 de ani sute de mii de copii și adulți din aproape 900 de comunități din 41 de județe.

Izabella Molnar