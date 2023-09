Mâine, la Bolboși, începe o nouă ediție a Festivalului Lăutarilor Gorjeni

Cea de-a 34-a ediție a Festivalului Lăutarilor de la Bolboși are loc mâine, 14 septembrie 2023, de la ora 16.00. Ca in fiecare an, pe scena din aer liber amplasată în Dumbrava Ohaba, cele mai bune tarafuri vor fi premiate de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, Primăria și Consiliul Local Bolboși. Invitatul special al evenimentului din acest an va fi maestrul Grigore Leșe.

La secțiunea Tarafuri, premiile acordate vor fi următoarele:

Marele Premiu și Trofeul Festivalului – 3500 lei (acordat de SC MGC PARS SRL)

Premiul I – 2000 lei (acordat de CJCPCT Gorj

Premiul II – 1500 lei (acordat de CJCPCT Gorj)

Premiul III – 1000 lei (acordat de CJCPCT Gorj)

Mențiune – 500 lei (acordat de CJCPCT Gorj)

La secțiunea Rapsozi, premiile acordate vor fi următoarele:

Premiul I – 1500 lei (acordat de SC MGC PARS SRL)

Premiul II – 1100 lei (acordat de Primăria Bolboși)

Premiul III – 800 lei (acordat de Primăria Bolboși)

Mențiune – 450 lei (acordat de Primăria Bolboși)