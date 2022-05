Mai multe șanse pentru jucătorii gorjeni? Ce planuri are secția de baschet

CSM Târgu Jiu a terminat pe 12 campionatul autohton de baschet, dar echipa ar putea arăta destul de diferit în sezonul următor. FRB va implementa reguli noi, benefice pentru jucătorii autohtoni. Pe parchet vor fi doi jucători români, obligatoriu, pe durata primei reprize și unul în partea a doua a confruntării. Antrenorul Claudiu Alionescu a declarat că, mai întâi, vor fi demarate negocierile cu baschetbaliștii din țară. Regula ar putea favoriza și jucătorii gorjeni, care au avut parte de minute foarte limitate în acest sezon. Octavian Ilie a fost cel mai utilizat sportiv gorjean de la CSM. ,,Este destul de greu să ne facem anumite calcule, pentru că regula jucătorului român va fi schimbată în sezonul viitor. La şedinţa de la Oradea s-a decis că trebuie să evolueze doi români în prima jumătate a partidei şi unul în a doua jumătate. Acolo, trebuie să găsim soluţii pentru a acoperi posturile de jucători români. În funcţie de cât de rapid ne vom mişca să acoperim acele poziţii, putem să discutăm şi despre adiţia de jucători străini. Sincer, eu mi-aş dori să rămână un nucleu de jucători, pentru că este mult mai uşor pe ceva ce este deja clădit decât să o luăm de la zero. Suntem pregătiţi pentru orice situaţie. O să încercăm să ne creăm un plan de bătaie aşa cum ştim mai bine. Depinde şi de jucători dacă vor să se întoarcă la Târgu-Jiu, dar şi de bugetul pe care îl vom avea la dispoziţie”, a declarat Alionescu. Interesant este că se renunță la obligativitatea limitei de vârstă, impuse în actualul sezon, în ceea ce privește jucătorii autohtoni. Pe de altă parte, directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Bălăeț, s-a declarat mulțumit de comportarea echipei, deși obiectivul era minimum locul 11. „A fost un sezon acceptabil, deși noi voiam să obținem un loc mai bun. Nu pot să zic dacă l-am obținut sau nu, pentru că anul trecut am luat locul 12 din 14 echipe, acum am ocupat același loc, dar într-un campionat cu 16 echipe. Cu puțină atenție, puteam mai mult, am fost la trei victorii de play-off. Eu am fost mulțumit, mai ales de cum s-a prezentat echipa în ultima perioadă. În prima parte a sezonului, am pierdut niște meciuri pe greșeli copilărești și acele jocuri ne-au costat. Nu este o decepție, sunt mulțumit de ei, pentru că am avut, zic eu, cel mai mic buget din LNBM. M-am bucurat că, de când s-a terminat pandemia, a fost o mare afluență de suporteri, sala a fost plină mereu și atmosfera a fost foarte frumoasă. Mă bucur să văd că sunt zeci de copii la ușa vestiarului după meciuri și vor autografe, și consider că acest obiectiv a fost realizat: aducerea suporterilor în sală și promovarea baschetului în Târgu-Jiu”, a spus conducătorul de la CSM.

Cătălin Pasăre