Lupta cu incendiile continuă în Gorj! Sute de hectare făcute scrum!

Pompierii militari continuă să fie solicitați zilnic pentru a stinge incendii de vegetație în diverse locuri din județ în care acestea se produc.

Cea mai solicitantă intervenție din acest punct de vedere a fost cea de la marginea Târgu Jiu, pe strada Ciorcârlău, în zona Iezureni, acolo unde încă de marți după-amiază au ars peste 100 de hectare de vegetație uscată. Focul a cuprins și arbori care într-o clipă s-au făcut scrum, degajările mari de fum fiind vizibile de la mare distanță. La finalul zilei lupta pompierilor cu flăcările părea câștigată de aceștia, doar că, ieri dimineață focul s-a reaprins, iar militarii au fost solicitați din nou să intervină.

Oamenii s-au trezit iarăși în pericol după ce focul a reizbucnit într-o zonă cu vegetație uscată și mult lăstăriș. „Toată lumea e panicată aici după ce a fost cu o zi înainte. Eu n-am dormit deloc, mi-a fost frică. Am avut emoții mari că nu scăpăm pentru că focul a luat-o prin două părți, a ajuns la o casă și la câteva module și de aici frica. Mai ales noaptea, nu știi ce se poate întâmpla. A bătut vântul și i-a mai schimbat direcția, iar acum s-a aprins din nou miriștea asta. În prima casă nu stă nimeni, a scăpat pentru că au venit pompierii și au stins la timp. Dar nu suntem scăpați de pericol pentru că tot mai fumegă în unele locuri și e de ajuns o scânteie care să îl reaprindă iar”, a spus o localnică. Un vecin al acesteia care a scăpat să nu îi ia foc locuința doar pentru că pompierii au intervenit la timp a mărturisit că situația tuturor celor care stau în zona amintită este mai grea decât cea din Grecia. Lipsa apei la hidranți e principala problemă și de aici dificultatea cu care pompierii au putut să intervină pentru a stinge focul. „Mie mi-a luat foc pe aici, dar casa a scăpat pentru că au intervenit pompierii. Nici ei nu pot să stingă tot pentru că nu au hidranți. Avem 3 sau 4 hidranți pe aici pe stradă, dar nu e presiune în ei, deși avem stația de apă în apropiere. Ei știu că aici nu e presiune. Eu am o baltă aici și au încercat pompierii să tragă apă, dar e numai nămol și nu au putut să alimenteze de aici că dacă e secetă e nivelul redus. Când a ars atunci vă spun că mi-au trosnit și tuburile la fântână, atât de mare a fost temperatura. Chestiunea este că pompierii muncesc, recunoștința noastră, dar nu au de unde să își ia apă ca să își facă treaba așa cum ar trebui. Noi suntem aici mai rău ca în Grecia. Nu vine nimeni să verifice situația hidranților. Nu interesează pe nimeni treaba asta și de aia ajungem la situații din astea. Suntem lipsiți de apă, deși avem surse în apropiere. Dacă ar ieși unii din birouri și ar veni aici să vadă care e situația cred că lucrurile nu ar fi stat așa. Aici e agoniseala noastră și munca fiecărui om și nu interesează pe nimeni că totul se face scrum într-o clipă”, a spus un localnic.

Oamenii nu au stat însă să se vaite sau să aștepte doar intervenția pompierilor. Au luat gălețile, au tras apă cu furtunul, la presiune mică, e drept, și au încercat să stingă și ei focarele la care au avut acces. „A fost o stână aici, avea omul depozitul cu furaje pentru iarnă, s-a făcut scrum, dar am încercat să ajutăm și noi la stingerea focului. Seara părea lichidat totul, dar de dimineață s-a reaprins. E totul uscat și e de ajuns să rămână un tăciune pe undeva și să sufle un pic vântul că totul se reaprinde și o luăm de la capăt. Am luat gălețile, am cărat și noi cât am putut, am întins și furtunul pe calea ferată ca să stingem măcar pe aici pe margine că dacă trece dincolo de calea ferată se duce în partea cealaltă și va fi prăpăd apoi la case și gospodării”, a menționat un alt localnic. Oamenii în vârstă spun că niciodată nu au avut parte de așa necaz în zona. „Nu a fost la noi niciodată așa ceva. Nici nu am văzut atâta pârjol. Bine că nu sunt oameni răniți sau case arse”, a spus omul.

Pentru pompieri intervenția de la Iezureni-Ciocârlău e cea mai de amploare. ISU Gorj a trebuit să mobilizeze aici resurse suplimentare, mulți militari fiind luați de acasă din timpul liber și trimiși la intervenție pentru ca focul să nu ajungă la casele localnicilor. „Inițial, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă, echipajele de intervenție constatând că incendiul se manifesta pe o suprafață foarte mare, fiind în pericol locuințele din apropiere. Pentru gestionarea eficientă a situației, au fost suplimentate progresiv echipajele de intervenție ajungându-se să se intervină cu 10 autospeciale de stingere și peste 50 de pompieri. Am fost nevoiți să creștem capacitatea de intervenție a instituției, în sensul că au fost chemați la serviciu colegii aflați în turele libere pentru a putea face față și celorlalte situații de urgență pe care exista posibilitatea să fim nevoiți să le gestionăm. Au ars aproximativ 100 de hectare de vegetație uscată, două autoturisme dezafectate aflate în prelungirea curții unui localnic, dar și o anexă în care erau depozitate furaje. Cel mai important este, însă, că am reușit să salvăm locuințele oamenilor, care panicați, au efectuat peste 20 de apeluri prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112”, a menționat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al ISU Gorj.

