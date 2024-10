LUMINIŢA SĂCELEANU – Să ningă cu iubire

Placheta de versuri ” Să ningă cu iubire” semnată de Luminiţa Săceleanu a apărut la Editura Ştef din Iaşi beneficiind de prefaţa poetei Aurora Luchian şi de ilustraţiile Andreei Creţu.

Această carte poate fi considerată un manifest pentru iubire într-o lume insensibilă, care şi-a pierdut sensul, reperele şi valorile (familia, credinţa / divinitatea, satul, tradiţiile, seninătatea / liniştea / pacea, civismul / patriotismul): „Întrebăm unde e iubirea / Iar atunci când vine tresărim, / Avansăm, ne prinde vâltoarea / Şi nu ştim sau nu vrem să iubim.” (poezia „Nu ştim sau nu vrem”)

„Să ningă cu iubire, pentru cei din jurul meu!” spunea într-un interviu publicat în anul apariţiei cărţii (anul 2021) autoarea sugerând că iubirea îi este atât crez cât şi mod de fiinţare. ” Să ningă cu iubire în steluţe / Ca să – împlinească sute de dorinţe / Şi, când o fi să se trezească satul, / Dă, Doamne, să dispară şi păcatul!” spune în poezia „Să ningă cu iubire”. Prin urmare, ningerea din această carte nu este neapărat un banal fenomen al naturii ci este o nevoie de purificare colectivă, de accedere sufletească personală spre sfere mai înalte, este o nevoie de schimbare în bine a lumii a sa şi a oamenilor din jurul său. Iar anul 2021, care urmează să vină, pare a fi un bun prilej pentru acest lucru, favorabil nobilelor idealuri ale autoarei aşa cum reiese din poezia „2020 a murit, trăiască 2021!”: Un foc de lumini şi dorinţe se înalţă spre cer / într-un joc efemer / şi linişte, multă linişte / prea multă pentru noaptea dintre ani. / Zorile aduc cu ele speranţă, soare / şi sărbătoare … una mare!”

Poeta se oferă din iubire dar, mai ales, se regăseşte pe sine prin iubire. Iubind, are ocazia să se întoarcă la tot ce a fost frumos în viaţa ei, redescoperă adevăratele clipe de fericire. Astfel că Luminiţa Săceleanu priveşte lumea cu ochi de copil şi o descrie ca atare în versuri aparent simple dar de o mare profunzime aşa cum doar copilului îi este dat să poată rosti adevăruri uimitoare şi adânci, în cuvinte simple şi nevinovate.(„Vino, soare şi ne spune / Unde te-ai ascuns tu bine, / Parc-ai intrat în pământ, / Ai făcut vreun legământ?” – poezia „Vino, soare!”) Chiar şi caracterele literelor din textele cărţii sunt scrise în Comic Sans MS, dovedind că Luminiţa Săceleanu descrie lumea copilăreşte, mai în glumă, mai în serios. Lumea poetei este o lume ca de basm românesc, cu imagini frumoase din care se pot trage la final învăţăminte.(„M-ai cucerit cu primul tău zâmbet / dezvelindu-ţi gingiile roz, / în ochii tăi, incredibil de clari, / am văzut minunile lumii.” spune poezia „Zâmbet de copil”)

Cu toate acestea, prin cartea „Să ningă cu iubire”, Luminiţa Săceleanu nu propune o literatură pentru copii ci una extrem de serioasă, meditativă, marcată de trecerea dintre ani, o literatură în care descoperi o anumită dualitate a autoarei care trece ea însăşi de la femeie la copil păstrându-şi forţa în ciuda aparentei fragilităţi. („Într-o dimineaţă , / când am privit în oglindă, / nu m-am recunoscut, / nu mai eram eu.” – poezia „Regăsire”). Pentru mine, poeta Luminiţa Săceleanu va rămâne pentru totdeauna, şi la propriu şi la figurat, femeia cu ochi de copil, o siluetă feminină cu o aură luminoasă, având chiar un nume predestinat: LUMINIŢA. Delicateţea cuceritoare vine din interiorul ei frumos, din inimă respectiv… din iubire!

Prof. Mariana Bendou, scriitor, critic şi promotor literar