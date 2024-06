Lumea între Ziua Mondială a Mediului Înconjurător și Ziua Mondială a Securității Alimentare

Astăzi, după 50 de ani de la inițiativa Organizației Națiunilor Unite (ONU) de a serba Ziua Mondială a Mediului Înconjurător, toate țările lumii privesc cu îngrijorare schimbările climatice ce aduc an de an dezastre.

Evenimentul este găzduit în fiecare an de o țară diferită. Anul 2024 serbează Ziua Mondială a Mediului Înconjurător în Arabia Saudită, accentul fiind pus pe regenerarea terenurilor deșertificate și reziliența la secetă.

Este din ce în ce mai clar pentru întrega planetă că Politicile Green Deal, acceptate de toate țările lumii, se vor a deveni Carta Albă a stopării tuturor industriilor ce aduc de peste 50 de ani suprapoluarea și distrugerea resurselor naturale ale planetelor. Conservarea bioxidului de carbon este o inițiativă care ar aduce până în 2050 la zero emisiile de carbon la nivel planetar.

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), odată cu lansarea Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător în 1973, a reușit să fixeze cea mai mare platformă globală de promovare a mediului, cu milioane de oameni din întreaga lume, angajandu-se pentru a proteja planeta.

Ziua Mondială a Mediului Înconjurător din acest an are ca temă „Generația restauratoare”, cu sloganul “Pământul nostru. Viitorul nostru. Noi suntem generația restauratoare” se va concentra pe restaurarea ecosistemelor la nivel global.

Programul Natiunilor Unite pentru Mediu, Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite, cât și partenerii acestora, vor să acopere ecosistemele terestre și marine intensificând cercetarea științifică pentru a extinde masiv restaurarea. Pământul susține viața!

Cu tristețe, azi aflăm că peste 2 miliarde de hectare din pământul lumii sunt degradate, afectând peste 3 miliarde de oameni. Ecosistemele și nenumărate specii sunt amenințate. Este esențial să găsim soluții de a împiedica secetele severe și prelungite, furtunile de nisip și temperaturile în creștere.

Ca o continuare a sărbătorii Zilei Mondiale a Mediului Înconjurător, în data de 7 iunie, în fiecare an, celebrăm Ziua Mondială a Securității Alimentare, fiind momentul în care se atrage atenția asupra riscurilor majore a lipsei de hrană , dar și riscurilor procesării hranei cu valențe mult sub nivelul calității cerute de piață.

Ziua Mondială a Securității Alimentare a ajuns în anul 2024 la cea de-a șasea ediție. Tema din acest an ,,Siguranța alimentară: pregătiți-vă pentru imprevizibil” subliniază importanța de a fi pregătiți pentru incidentele legate de siguranța alimentelor, indiferent cât de ușoare sau severe pot fi acestea.

Securitatea alimentară este strâns legată de sănătatea umană, astfel se pune accentul pe conștientizarea riscurilor de a pierde mult din rezervele de hrană tocmai din cauza schimbărilor climatice, dar și impasivității omenirii în a iniția politici coloborate de stopare a risipei hranei, a apei potabile, cât și a oricărei resurse de apă.

Determinarea și gestionarea riscurilor alimentare contribuie la securitatea alimentară, sănătatea umană, prosperitatea economică, agricultură, acces pe piață, turism, dezvoltare durabilă, iar potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), nu avem în față decât situații dramatice care pot fi generate de schimbările climatice la nivel global.

Cele două sărbători sunt în strânsă legătură, prin intermediul lor se urmărindu-se restaurarea ecosistemelor și refacerea ecosistemelor degradate şi distruse, ca măsură dovedită de combatere a crizei climatice şi de îmbunătățire a securităţii alimentare, a aprovizionării cu apă şi a biodiversităţii.

Conf. Dr. Ing. Cristiana SÎRBU

Președinte al Fundației „Grupul de Inițiativă Ecologică și Dezvoltare Durabilă”

Membru asociat al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” București

Conferențiar universitar în cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București