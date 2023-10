Lucruri mai puțin știute despre Halloween

În fiecare an, pe 31 octombrie, în multe colțuri ale lumii se sărbătorește Halloween. Această sărbătoare a fost adoptată și în România și se organizează petreceri tematice. Chiar dacă nu are aceeași popularitate ca în SUA, Halloween este o sărbătoare în care mulți oameni se distrează.

Are o vechime semnificativă, iar din acest articol vei descoperi și alte lucruri interesante despre Halloween. Care sunt originile ei, cum a început tradiția “Trick or treat” și alte detalii inedite.

1. Se sărbătorește de mai bine de 2.000 de ani

La originile sărbătorii de Halloween stă un festival celtic pre-creștin numit Samhain, adică “Sfârșitul verii”. La începuturile sale, sărbătoarea era programată la începutul lunii noiembrie și celebra ultima zi a recoltei de toamnă și trecerea duhurilor. Oamenii din acea perioadă credeau că vălul dintre lumea vie și lumea spiritelor se micșora în acel moment. Se sărbătorea mai întâi în Irlanda, Regatul Unit și nordul Franței, unde oamenii alungau fantomele aprinzând focul și purtau costume pentru a nu fi recunoscuți de spiritele rele.

2. “Colindatul” a început în Epoca Medievală

Poate cea mai cunoscută tradiție de Halloween este acest “colindat” denumit Trick or Treat, în care persoanele merg din casă în casă și primesc bomboane. Dacă unul dintre cei vizitați nu are bomboane sau orice altă recompensă, el devine victima unei farse. Tradiția a început în Scoția și Irlanda în Epoca Medievală. Pe atunci, oameni costumați mergeau din ușă în ușă și așteptau să primească mâncare sau bani. Ei cântau sau recitau poezii la schimb. Ulterior, tradiția s-a modificat, iar de Halloween sunt oferite bomboane în mod simbolic.

3. Halloween este o tematică populară pe site-urile de cazino

4. Unele ritualuri de Halloween erau orientate spre găsirea unui soț

În secolul al XVIII-lea, o tradiție populară de Halloween le ajuta pe femeile singure să își găsească perechea. Femeile obișnuiau să arunce cojile de mere peste umăr, în speranța că vor vedea inițiala soțului pe jos. Cea care era cel mai aproape de o inițială era cea despre care se spunea că se va căsători prima. O altă tradiție, nu la fel de populară, era ca femeile să stea într-o cameră întunecată cu o lumânare aprinsă în fața unei oglinzi, în speranța că vor putea vedea chipul viitorului soț înfățișat. Aceste tradiții nu mai sunt la fel de populare în zilele noastre însă.

5. Halloween, o adevărată industrie în SUA

Halloween se sărbătorește în multe zone ale globului, dar niciunde la fel de puternic ca în SUA. Aici este o adevărată industrie, iar Federația Națională de Retail a estimat că americanii cheltuie în jur de 9 miliarde de dolari cu ocazia Halloween-ului. Chestionați pe această temă, participanții la un studiu au explicat pe ce se duc banii. 95% au răspuns că vor să cumpere bomboane și dulciuri, 75% alocă banii pentru decorațiuni, în timp ce 65% pentru costume speciale destinate petrecerilor de Halloween. Sărbătoarea este populară și în Europa, însă aici tradiția colindatului nu este la fel de puternică. În schimb, petrecerile tematice sunt prezente în multe țări, printre care și România.