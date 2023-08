Lucescu Jr., cuvinte mari despre Kurtic: ,,Un profesionist desăvârșit”

Antrenorul Răzvan Lucescu l-a lăudat pe mijlocașul sloven Jasmin Kurtic (34 de ani). Internaționalul cu 83 de prezențe la prima reprezentativă va fi noul transfer al Universității Craiova. Jucătorul care evoluează în centrul compartimentului median a lucrat cu Lucescu la PAOK, acolo unde l-a avut coechipier și pe Alexandru Mitriță. Jasmin Kurtic a ajuns în Italia la doar 22 de ani, când Palermo îl aducea de la ND Gorica pentru 800.000 de euro. A trecut apoi pe la alte nume importante din ,,Cizmă” precum Sassuolo, Fiorentina, Atalanta, Spal sau Parma. După ce a retrogradat, Parma l-a cedat pe Kurtic în Grecia, unde a jucat doi ani.

,,Este un jucător fabulos, unul dintre cei mai buni mijlocași cu care am lucrat în întreaga mea carieră. Este un fotbalist net peste media și peste valoarea campionatului din România. Asta este părerea mea. Este un jucător care poate oricând să joace la echipe de top din Europa. Kurtic a fost un jucător exponențial pentru noi. Acum doi ani, înainte de accidentare, a jucat peste 50 de meciuri. În cupele europene a fost unul dintre jucătorii cei mai importanți înscriind și câteva goluri vitale pentru formația noastră. Profesionist desăvârșit, vine primul la antrenamente și pleacă ultimul. O viziune a jocului extraordinară, vede pasele precum un chirurg care taie cu bisturiul, execută perfect loviturile libere, are o clarviziune a jocului cum rar mi-a fost dat să văd la fotbaliștii cu care am lucrat. Caracter 100%, foarte puternic, un războinic, un om care se dedică total și care cere același lucru vestiarului”, a spus Lucescu Jr. pentru Fanatik. Kurtic ar încasa 400.000 de euro pe un an de contract la Universitatea Craiova. Are 289 de meciuri în Serie A, în care a marcat 29 de goluri și a oferit 16 pase decisive. În perioada de vârf a carierei, cota de piață a lui a fost de 7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Acum valorează un milion de euro. Este jucător liber de contract.

Cătălin Pasăre