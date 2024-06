Lovit de mascați acasă!

Inspectoratul Județean de Poliție Gorj a deschis o anchetă după ce un tânăr din Târgu Jiu a reclamat că a fost bătut de polițiștii de la forțele speciale de interveție, incidentul producându-se chiar în locuința acestuia.

Oamenii legii veniseră să îl ridice pe fratele acestuia pentru o anchetă ce vizează fraude informatice anchetate la Brașov, doar că l-au considerat „recalcitrant” pe cel care le-a spus că la mijloc ar fi o confuzie și că el nu are nicio implicare în povestea respectivă.

Totul s-a întâmplat pe parcursul zilei de joi și a ieșit la iveală vineri, când Radu Bodislav s-a decis să facă totul public, fiind convins că, altfel, totul se va mușamaliza și el a luat bătaie degeaba. Gorjeanul povestește că mascații au intrat peste el în casă dimineața devreme, iar el a încercat să afle de la aceștia cine sunt și ce caută. Pentru că a insistat cu întrebările, tânărul s-a trezit luat de după gât și pus jos, trântit la pământ și lovit din toate părțile, după cum povestește. „M-au băgat în camera în care dormeam cu prietena mea, și-au făcut semn între ei că rămâne doar unul care mă ținea strâns de gât, iar aici au avut grijă de mine, ca să zic așa, până când am început să urlu că mă omoară pentru că mă strangulaseră și efectiv nu mai puteam nici să respir. Au lovit profesionist, aș putea spune. Aveau forță, dovadă că sunt vânăt peste tot. Au tăbărât pe mine cu pumnii, cu picioarele, nici eu nu mai știu cu ce au dat că veneau lovituri din toate părțile. Se vede și pe pereți cum au rămas urmele de la bocanci. Eu sunt negru și pe față și pe corp, pe umeri, mâini, gât, nas, ochi urechi, n-au ratat nimic. Îmi spuneau să nu mai fiu recalcitrant, deși eu le spuneam că nu am nicio legătură cu ce caută ei”, spune bărbatul.

Prietena acestuia chiar a leșinat când a văzut ce se întâmplă, ea știind că iubitul ei nu e implicat în activități ilegale. „Au tăbărât pe el, iar eu când m-am băgat între ei ca să nu îl lovească, m-au scos de pe hol, m-au pus pe scara de la intrare și mă țineau de mâini și de picioare și atunci mi-a venit foarte rău, cred că am leșinat câteva secunde, nu mi-am dat seama de nimic. Îmi vine să plâng numai când mă gândesc ce s-a întâmplat. După aceea îl auzeam doar cum țipă ajutor că mă omoară”, spune Andra Borcan. O mătușă a tânărului, care stă peste stradă de casa lui, a auzit țipetele și a venit să vadă ce se întâmplă. Mascații nu lăsau însă pe nimeni în curte. „Era încătușat pe scară, era strâns legat de mâini, unul îl ținea de gât, iar eu am întrebat de ce îl băturăți. Unul dintre dânșii, mai scunduț, mai flegmatic, era acolo în colț, a zis că „când îl ținurăm să îl legitimăm dădu cu capul de pardoseală”. Dar spatele, mâinile picioarele tot de la pardoseală sunt vinete? Deci e clar că s-a făcut abuz de uniforma statului, așa ceva nici la cei mai mari interlopi ai lumii nu am văzut așa ceva. Să plătească pentru fiecare vânătaie de pe corpul lui”, a precizat și Irina Bodislav.

Și acesteia, dar și prietenei tânărului agresat li s-a făcut rău și mascații au fost nevoiți să cheme o ambulanță care să le acorde acestora primul ajutor. De prim-ajutor a avut nevoie spre sfârșitul zilei și Radu Bodislav, care a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, unde însă nu a rămas internat. „Bărbatul în vârstă de 27 de ani a fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe cu o ambulanță. Acesta prezenta multiple contuzii și excoriații. A fost trimis la un consult neurologic, dar nu a avut nevoie de internare, plecând acasă cu recomandări”, a menționat Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu. Ulterior, el a depus plângere la poliție și a sesizat cele întâmplate. „După ce mi-au dat cătușele jos mi-au zis doar să nu mai fiu recalcitrant, după care echipa care a fost a plecat repede, ca să I se piardă urma, iar în loc lor au venit alții. Nu e normal ce s-a întâmplat. Eu lucrez în construcții și am fost și în afară și pe niciunde nu am văzut așa abuzuri ca la noi”, a mai menționat tânărul.

IPJ Gorj a confirmat că a fost deschisă o anchetă menită să clarifice dacă agenții au comis sau nu un abuz în serviciu. „La data de 27 iunie 2024, ora 19:03, polițiștii din Gorj au fost sesizați prin apel 112, de către o femeie, în vârstă de 43 de ani, din Târgu Jiu, cu privire la faptul că nepotul său, în vârstă de 27 de ani, ar fi fost agresat în timpul unei percheziții efectuate la domiciliul său, care a avut loc în dimineața aceleiași zile. La domiciliul bărbatului a fost efectuată o percheziție domiciliară, într-o cauză penală aflată sub instrumentarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Din primele verificări, tânărul ar fi împiedicat organele de cercetare la fața locului să își desfășoare atribuțiile de serviciu, acesta fiind încătușat și evacuat din locuință pe parcursul continuării percheziției domiciliare. În seara de 27 iunie 2024, în jurul orei 20:00, bărbatul a solicitat să fie transportat la o unitate spitalicească, în vederea acordării de investigații medicale de specialitate. Din dispoziția conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, la fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Compartimentului Control Intern și Poliția Municipiului Târgu Jiu. În continuare, sunt efectuate verificări, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și circumstanțelor producerii incidentului”, a transmis IPJ Gorj.

Gelu Ionescu