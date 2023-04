LNBM: CSM Târgu Jiu se bate pentru locul 11

CSM Târgu Jiu este pregătită să urce în clasamentul Ligii Naționale de Baschet Masculin. Gorjenii au scăpat de emoțiile retrogradării după demonstrația de forță cu Steaua și acum joacă pentru a ocupa o poziție cât mai bună în Turul 2. La bătaie sunt puse locurile 11-14. Antrenorul Kresimir Basic a declarat că șansele celor două oponente sunt egale în seria cu CSM Galați. Cel mai bun din trei jocuri iese învingător. ,,Doamne ajută că am scăpat de emoțiile retrogradării! Acesta a fost obiectivul principal al echipei, de când am fost numit antrenor principal, și acum toată lumea este mai relaxată, mai ușurată și privim altfel lucrurile. Urmează aceste meciuri pe care trebuie să le tratăm cu seriozitate. Vom lua jocurile pas cu pas și la final vom vedea ce putem să realizăm. Sperăm să putem să păstrăm măcar 80% din capacitatea fizică și mentală a jucătorilor după meciurile cu Steaua, însă avem un sentiment plăcut în aceste zile de antrenament. Băieții sunt focusați și vor să termine bine acest sezon. Mergem acolo să câștigăm. Șansele sunt 50-50, chiar dacă CSM Galați are un roster mai adânc decât Steaua. Trebuie să mergem să ne facem jocul nostru, să luptăm din primul până în ultimul minut și atunci orice va fi posibil”, a precizat Basic. Noam Weinberg se așteaptă la o replică puternică din partea echipei lui Florin Nini. CSM Târgu Jiu a trecut CSM Galaţi pe 18 martie, scor 85-63, într-un joc din Grupa 11-18. A fost ultimul meci între cele două formații. Acum, moldovenii au avantajul terenului propriu.

,,Ne-am atins obiectivul, acela de a rămâne în Liga Națională, dar suntem cu toți profesioniști și vrem să arătăm asta până la capăt. Vrem să arătăm că suntem combativi și putem învinge echipele pe care le vom întâlni în aceste două runde. Suntem pregătiți și trebuie să câștigăm aceste două meciuri. Ne așteptăm să fie foarte agresivi, pentru că am câștigat aici la o diferență destul de confortabilă. Nu putem să mergem acolo relaxați, să ne gândim că dacă i-am bătut aici, vom câștiga și la Galați. Suntem conștienți că vor aplica o apărare agresivă, astfel că trebuie să fim pregătiți. Vrem să ne facem jocul nostru, am demonstrat și împotriva Stelei, în cele trei meciuri că dacă jucăm rapid, jucăm împreună, putem să câștigăm împotriva oricărei echipe”, a spus Weinberg. CSM Galați – CSM Târgu Jiu se joacă vineri, 28 aprilie, de la ora 18.30.

Cătălin Pasăre