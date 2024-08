Liga 5 din Gorj rămâne cu două serii

AJF Gorj a hotărât, ca și în sezonul 2024-2025, Liga 5 să conțină două serii. Opt formații vor face parte din Seria 1 și nouă echipe se vor confrunta în Seria 2. Componența celor două divizii este următoarea:

Seria 1

– AS Triumful Borăscu

– AS Foresta Văgiulești

– AS Știința Godinești

– AS Viitorul Plopșoru

– AS Viitorul Brănești

– CS Dumbrava Câlnic

– AS Unirea Drăgotești

– AS Unirea Bolboși

Seria 2

– CSC Dănești

– AS Gilortul Bengești

– AS Stejari

– AS Prigoria

– AS Scoarța

– AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

– AS Bradul Polovragi

– AS FC Dănciulești

– AS Avântul Baia de Fier

Comitetul Executiv al AJF GORJ a mai decis, în ședința din 13 august, să aprobe cererea echipei CS Vulturii Fărcășești de a se înscrie în Liga 4. De asemenea, a aprobat afilierea provizorie a AS FC Dănciulești, a validat corpul de arbitrii și observatori pentru sezonul 2024-2025, a hotărât ca echipele de juniori participante în competiții să respecte numărul de înlocuiri și timpul de joc stabilit de FRF prin regulamente și a dispus înființarea unui campionat județean U 15.

S-a modificat ora de începere a Supercupei Gorjului

Comitetul Executiv al AJF Gorj a modificat ora de disputare a Supercupei Gorjului la cererea celor două formații. ,,Având în vedere temperaturile ridicate din această săptămână, partida dintre CS Vulturii Fărcășești și CS Jiul Rovinari 2016, va începe de la ora 11.00 (și nu ora 12.00, cum se stabilise inițial). Meciul se va disputa sâmbătă, 24 august, pe Stadionul “Petrolul” din Țicleni. Cu acest prilej, AJF Gorj va premia echipele fruntașe din Liga 5 și din campionatele de juniori, ediția 2023-2024! Vă așteptăm în număr cât mai mare la stadion! Împreună suntem fotbal!”, a comunicat forul autohton.

Cătălin Pasăre