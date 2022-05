Liga 4: Se știe componența play-off-ului

Ultima etapă din sezonul regulat al ligii a patra din Gorj a stabilit și componența play-off-ului. În premieră, la județ a fost adoptat acest sistem și din cauza numărului redus de echipe față de ultimii ani. După runda cu numărul 18, au pătruns în faza superioară a competiției: CSO Turceni, CS Internațional Bălești, CS Petrolul Bustuchin și CS Jiul Rovinari 2016. Sunt cele patru formații care se vor bate pentru titlul de campioană județeană, una dintre ele urmând a reprezenta Gorjul la barajul de promovare în Liga a treia. Liderul campionatului, CSO Turceni, a ajuns în play-off cu stil, după ce a înscris 8 goluri în poarta formației din Negomir. În prima etapă din ,,noul” campionat se vor disputa meciurile CSO Turceni – CS Jiul Rovinari 2016( sâmbătă 14 mai, ora 12.00) și CS Internațional Bălești – CS Petrolul Bustuchin ( duminică 15 mai, ora 12.00). S-a consumat runda a 18-a și în Liga a cincea, acolo unde Unirea Dragotești rămâne pe primul loc, chiar dacă nu a jucat în această etapă. La ,,Onoare” sistemul competițional a rămas neschimbat.

Liga 4, Sezon Regular, Etapa 18

CSO Turceni 8 – 0 AS Viitorul Negomir

AS Minerul II Mătăsari 4 – 0 CS Minerul Motru 2008

FC Petrolul Țicleni 1 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

AS Petrolul Stoina 0 – 1 CS Internațional Bălești

CS Petrolul Bustuchin 6 – 1 CS Unirea Țînțăreni