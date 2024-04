Liga 4: Schimbare de lider, înainte de derby

Vulturii Fărcășești a preluat conducerea campionatului într-un moment extrem de important. Elevii lui Constantin Andriucă au reușit un succes categoric, 7-1 cu AS Jupânești. Noul lider ,,a ars” 8 puncte față de Jiul Rovinari, formație care s-a împiedicat la ,,satelitul” Gilortului. Sâmbătă, la Rovinari, se poate decide soarta titlului județean. Primele două clasate se întâlnesc în etapa cu numărul 18.

Liga 4, Etapa 17

CS Internațional Bălești 4 – 1 FC Petrolul Ticleni

CS Vulturii Fărcășești 7 – 1 AS Jupânești

CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 1 CS Minerul Mătăsari

CS Minerul Motru 2008 3 – 0 CS Unirea Țînțăreni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 0 CS Jiul Rovinari 2016

CSO Tismana 0 – 2 CSC Negomir

CS Petrolul Bustuchin 3 – 1 CS Petrolul Stoina

În Seria 1 din Liga 5, Triumful Borăscu se menține lider după victoria concludentă cu Viitorul Bolboși. Tot un succes cu cinci goluri a reușit AS 7 Noiembrie Costești, locul întâi din Seria 2.

Liga 5 –Seria 1, Etapa 14

AS Triumful Borăscu 5 – 0 CS Viitorul Bolboși

AS Unirea Dragotești 3 – 5 AS Viitorul Plopșoru

AS Viitorul Cătunele 4 – 4 CS Dumbrava Câlnic

AS Unirea Bolboși 2 – 2 AS Pandurii Padeș 2019

AS Foresta Văgiulești 2 – 2 AS Știința Godinești

CS Vulturii 2 Fărcășești 4 – 2 AS Viitorul Brănești