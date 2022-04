Liga 4: Mai sunt trei etape până la play-off

Etapa a 15-a a sezonului regular din Liga a patra nu a adus surprize în vârful clasamentului. Favoritele s-au impus, iar lupta rămâne strânsă pentru play-off. În premieră pentru fotbalul județean, primele patru clasate după 18 meciuri vor juca într-o fază superioară. Petrolul Țicleni și Petrolul Stoina sunt echipele care încă mai au șanse la pozițiile fruntașe. Și la Liga a cincea, clasamentul la vârf rămâne strâns, cu primele 4 formații despărțite de 6 puncte. Aici, campionatul merge însă după un format obișnuit.

Liga 4, Sezon Regular, Etapa 15

CSO Turceni 3 – 1 CS Unirea Țînțăreni

CS Jiul Rovinari 2016 4 – 1 AS Petrolul Stoina

FC Petrolul Țicleni 2 – 0 AS Minerul II Mătăsari

CS Minerul Motru 2008 2 – 3 CS Internațional Bălești

AS Viitorul Negomir1 – 3 CS Petrolul Bustuchin