Liga 4 Gorj: Lupta rămâne strânsă în vârful clasamentului

CSM Târgu Jiu și CSC Negomir continuă lupta pentru supremație în Liga 4. Și după runda a șaptea cele două echipe sunt primele în clasament și singurele cu bilanț perfect. Trupa lui Mario Găman rămâne lider grație golaverajului după succesul de la Țicleni, în timp ce principala urmăritoare a învins-o la limită pe “lanterna roșie” a campionatului: CS Parângul Bumbești-Jiu. Cea din urmă este singura formație fără punct în actuala ediție a campionatului județean. Meciul de la Tismana a fost amânat din cauză că echipa gazdă a avut foarte mulți jucători la o competiție a Inspectoratelor pentru Situații de Urgență. La Liga 5 s-au consemnat din nou goluri în toate meciurile din seriile campionatului.

Liga 4, Etapa 7

CSO Tismana – CS Știința Drăguțești amânat

CS Petrolul Bustuchin 0 – 1 CS Minerul Mătăsari

AS 7 Noiembrie Costești 1 – 5 CS Petrolul Stoina

CS Parângul Bumbești-Jiu 0 – 1 CSC Negomir

FC Petrolul Ticleni 0 – 3 CSM Târgu Jiu

CS Unirea Țînțăreni 2 – 2 CS Minerul Motru 2008

AS Jupânești 1 – 4 CS Jiul Rovinari 2016

CS Gilortul 2 Tg Cărbunești 2 – 1 CS Internațional Bălești

CS Vulturii 2 Fărcășești 2 – 1 CSO Turceni

Liga 5 – Seria 1, Etapa 4

AS Viitorul Plopșoru 3 – 5 AS Triumful Borăscu

AS Știința Godinești 5 – 0 AS Foresta Văgiulești

CS Dumbrava Câlnic 4 – 2 AS Unirea Bolboși

AS Unirea Dragotești 0 – 1 AS Viitorul Brănești