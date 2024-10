Liga 4: Două echipe ,,perfecte”, alte două neînvinse

CSM Târgu Jiu și CSC Negomir rămân, și după runda cu numărul 8, formațiile cu victorii pe linie în Liga 4 din Gorj. Echipa lui Cristian Barbu a realizat și scorul etapei, 8-0 cu AS Jupânești. În schimb, trupa lui Mario Găman a trecut de titularii Gilortului pe Stadionul ,,Constantina Diță”, după un meci mai greu decât o arată scorul. Alte două formații sunt neînvinse. Vulturii 2, tot cu jucători de la prima echipă, au un singur rezultat de egalitate, în timp ce Jiul Rovinari a bifat trei remize. Au fost din nou multe goluri și la Liga 5, cel mai spectaculos meci fiind consemnat la Văgiulești.

Liga 4, Etapa 8

CS Internațional Bălești 3 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CS Știința Drăguțești 0 – 1 FC Petrolul Țicleni

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 1 CS Unirea Țînțăreni

CS Minerul Motru 2008 2 – 3 CS Vulturii 2 Fărcășești

CS Minerul Mătăsari 3 – 0 AS 7 Noiembrie Costești

CSM Târgu Jiu 3 – 0 CS Gilortul 2 Tg Cărbunești

CSO Turceni 2 – 1 CSO Tismana

CSC Negomir 8 – 0 AS Jupânești

CS Petrolul Stoina 5 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

Liga 5 – Seria 1, Etapa 5

AS Triumful Borăscu 0 – 2 AS Știința Godinești

AS Foresta Văgiulești 4 – 4 AS Unirea Bolboși

AS Unirea Dragotești 1 – 3 CS Dumbrava Câlnic

AS Viitorul Brănești 6 – 1 AS Viitorul Plopșoru

Liga 5 – Seria 2, Etapa 5

CSC Dănești 2 – 0 AS Stejari

AS FC Dănciulești 0 – 5 AS Avântul Baia-de-Fier

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 0 – 5 AS Gilortul Bengești

AS Prigoria 4 – 1 AS Bradul Polovragi

Cătălin Pasăre